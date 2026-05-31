Dòng suối dưới chân Bạch Mã hoang tàn vì dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" kéo dài

Dự án khu du lịch suối Voi nằm dưới chân dãy Bạch Mã, thuộc địa bàn thôn Thủy Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Khu du lịch được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế vào năm 2017.

Theo thiết kế, dự án có diện tích gần 52ha, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.020 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 1/2021, cam kết đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ năm 2021, sau đó điều chỉnh đến quý II năm 2023. Trong ảnh là công trường thi công khu du lịch được chụp vào tháng 4/2023.

Từ khi được cấp chủ trương đầu tư đến nay đã hơn 9 năm, khu du lịch suối Voi vẫn chỉ là một đại công trường với các công trình dang dở, những khối bê tông cốt thép hoen gỉ, dòng suối vốn nổi tiếng bị "băm nát".

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết chủ đầu tư đã được thuê 21,5ha đất để triển khai giai đoạn 1, 2 của khu du lịch. Tuy nhiên, từ năm 2022, dự án bắt đầu chậm tiến độ và từng bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần, với tổng số tiền 140 triệu đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục như san nền, đường giao thông, đập tràn,...

Tại công trường hầu như chưa có công trình nào thành hình ngoại trừ khu nhà điều hành dự án.

Trong khuôn viên dự án, đất đá bị đào xới ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ và bị bồi lấp theo thời gian.

Đường giao thông và cổng chào phía Nam của dự án chưa xây dựng xong.

Tuyến đường chính dẫn vào thượng nguồn suối Voi bị chủ đầu tư đóng lại, người dân muốn lên thăm đất rừng phải xin phép bảo vệ.

Phía thượng nguồn của dòng suối Voi trước đây từng tồn tại khu du lịch cộng đồng do người dân địa phương khai thác, nhưng giờ đây trở nên hoang tàn vì đất đã được giao cho chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trước khi dự án nghìn tỷ ra đời, suối Voi đã là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, hình thành từ những năm 2000 và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân. Theo thống kê, có 108 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 57 hộ bị ảnh hưởng về đất và 49 hộ về sinh kế.

Cục đá có hình thù giống con voi, từng là biểu tượng của khu du lịch sinh thái cộng đồng nhưng giờ đang bị lãng quên, hư hại.

Năm 2023, chủ đầu tư khu du lịch suối Voi cho xây dựng tại phía thượng nguồn một khu dịch vụ ăn uống, tắm suối. Hiện nay, các hạng mục nhà chòi, sạp ở đây đã không còn, xung quanh cây dại mọc um tùm.

Kế bên là khu dịch vụ nghỉ dưỡng ven suối do người dân địa phương và các thành viên Hợp tác xã Song Thủy thuộc xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô) tạo lập giờ cũng trở nên hoang phế, nằm giữa khu rừng rậm rạp.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, kiến nghị cấp có thẩm quyền đốc thúc nhà đầu tư sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động. Trường hợp dự án không còn khả năng tiếp tục triển khai, cơ quan chức năng cần rà soát, chấm dứt hoạt động đầu tư, chuyển giao công trình cho đơn vị đủ năng lực, tránh lãng phí tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số người dân địa phương cho biết dự án khu du lịch suối Voi chậm tiến độ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của bà con.

Ngay sát dự án còn phát sinh thêm nạn khai thác cát, sỏi, gây ảnh hưởng chất lượng nguồn nước vùng hạ du.

Vị trí xây dựng dự án khu du lịch suối Voi (Ảnh: Google Maps).