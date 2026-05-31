Hà Nội: Hơn 10 tấn cá chết nổi trắng góc hồ điều hòa ở Cầu Giấy

Trong các ngày 29 và 30/5, tại khu vực hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra tình trạng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng tấn cá chết trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, dạt kín các bờ kè bê tông. Tại nhiều góc hồ, xác cá tích tụ thành từng mảng dày đặc, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Không chỉ có cá chết, mặt hồ còn xuất hiện nhiều rác thải sinh hoạt như hộp xốp, chai nhựa, túi nilon cùng các lớp váng bẩn nổi đặc quánh.

Cá chết nổi kín một góc hồ (Ảnh: Quang Phong).

Ngay sau đó, gần 60 công nhân của Xí nghiệp thoát nước số 2 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã có mặt, khẩn trương thu gom cá chết, rác thải nổi trên mặt hồ để vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn.

Trong ngày 30/5, các công nhân đã cơ bản thu gọn lượng cá chết nổi trên hồ.

Một cán bộ Xí nghiệp thoát nước số 2 cho biết, sau đợt nắng nóng đỉnh điểm dài ngày bất ngờ có trận mưa lớn dẫn đến thay đổi nhiệt độ nên tại hồ điều hòa CV1 bắt đầu xuất hiện cá chết.

Trong ngày 30/5, xí nghiệp này đã thu gom được hơn 10 tấn cá chết.

Công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích khoảng 27ha, tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ quý II/2024