Dấu ấn "3 chữ Q" về điều hành của Chính phủ trong một nhiệm kỳ đặc biệt

Chiều 12/11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức toạ đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá”, nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm, ấn tượng nhất về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua so với những năm trước và so với thế giới, khu vực, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.

Nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với cú sốc bên ngoài

Từ góc nhìn của UNDP, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam Ramla Khalidi đánh giá Việt Nam đạt nhiều tiến bộ đáng kể bất chấp những thách thức toàn cầu phải đối mặt. Trong đó, việc chỉ số Phát triển con người (HDI) cao và đang tiếp tục được cải thiện, theo bà, là một thành tựu nổi bật của Việt Nam.

Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam Ramla Khalidi (Ảnh: Giang Thanh).

“Điều ấn tượng hơn cả nằm ở sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế. Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức, từ đại dịch đến rủi ro từ các cuộc khủng hoảng và thích ứng với khủng hoảng khí hậu, để vươn lên với tinh thần kiên cường và sức mạnh”, bà Ramla Khalidi nêu quan điểm.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu nêu nhiều dẫn chứng cho thấy nền kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ này đã đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Trước hết, ông đánh giá so với giai đoạn trước, năng lực nội tại của nền kinh tế đã cải thiện rất mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2025. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 nếu đạt 8%, thì tăng trưởng bình quân giai đoạn này sẽ là 6,3%, cao hơn giai đoạn trước đó mặc dù đây là giai đoạn rất nhiều khó khăn và thách thức.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu (Ảnh: Giang Thanh).

Cùng với đó, quy mô nền kinh tế cũng đã tăng, từ đầu năm đến nay, tăng từ 364 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thặng dư thương mại cải thiện rõ rệt; một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản được kiểm soát.

"Quả cảm, quyết liệt và quên mình"

Từ góc độ chuyên gia chính sách, GS.TS Vũ Minh Khương (Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore) cũng chung nhận định trong bối cảnh khó khăn và phức tạp, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh phi thường và khẳng định khả năng bứt phá mạnh mẽ.

Ông cũng ghi nhận sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện sự nhất quán rất cao.

“Khi làm việc với nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp, tôi nhận thấy thành quả quan trọng nhất là việc thổi lên một luồng không khí mạnh mẽ, khẳng định rằng không thách thức nào dân tộc Việt Nam không thể vượt qua”, ông Khương nói.

GS.TS Vũ Minh Khương (Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore), tham gia tọa đàm bằng hình thức trực tuyến (Ảnh: Giang Thanh).

Từ thực tế phân tích, ông khái quát điểm nổi bật trong điều hành của Chính phủ giai đoạn này bằng 3 chữ “Q”: Quả cảm; quyết liệt và quên mình.

“Ba phẩm chất quý báu này khiến tôi thực sự cảm kích và tự hào khi chia sẻ với bạn bè quốc tế rằng chúng ta có đội ngũ lãnh đạo quyết liệt, xứng tầm với sự phát triển của dân tộc trong giai đoạn này”, ông Khương nhấn mạnh.

Cũng theo chia sẻ của vị chuyên gia, khi làm việc tại các trường đại học như Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa... cũng như các trường đại học tư nhân và Đại học Đà Nẵng, ông đều nhận thấy một tâm thế rất khác biệt và sự xuất hiện của những cán bộ giỏi. Theo ông, đây là điều đáng mừng.

Về phát triển công nghệ, TS Vũ Minh Khương đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiếp cận Internet băng thông rộng ở mức cao hàng đầu thế giới.

“Người dân có thể bán hàng trực tuyến, ngay cả ở những vùng như Đắk Lắk hay Lai Châu, họ cũng có thể bán hàng sang các nước lân cận, không chỉ trong nước. Họ có thể đặt hàng nghìn đơn hàng qua livestream. Họ chia sẻ với tôi rằng đó là sự năng động của người Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm đổi mới, ổn định, và Trung ương có những quyết sách rất lớn, thay đổi mạnh mẽ”, ông Khương nói.

Nhận định Việt Nam có nhiều nền tảng vững chắc để tiến xa hơn, vị chuyên gia tin tưởng giai đoạn năm 2025-2026, đất nước sẽ tiếp tục có những bước tiến thần kỳ.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, việc đảm bảo các chỉ tiêu về xã hội, cũng là điểm sáng của Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Bùi Sỹ Lợi (Ảnh: Giang Thanh).

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả việc nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng.

Theo đó, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả, là động lực cho sự phát triển.

Y tế và giáo dục, theo ông Lợi, cũng được liên kết chặt chẽ, thể hiện tư duy phát triển con người một cách toàn diện, khẳng định một hướng đi rất đúng đắn.

Giáo dục và đào tạo cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền.

Bà Ramla Khalidi cho rằng tất cả những chỉ số xã hội này đều phản ánh rõ ràng tiến bộ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

“Việt Nam đã tích lũy được nhiều thành công đáng kể, và giờ đây cần phải "chuyển số", tăng tốc để tiếp tục duy trì và nâng cao quỹ đạo phát triển đó”, bà Ramla Khalidi nói.