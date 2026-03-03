Đặt phòng resort qua mạng, khách mất gần 15 triệu đồng

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một khách hàng bị lừa gần 15 triệu đồng chỉ trong vài phút khi đặt phòng qua fanpage giả mạo The Ocean Resort Quy Nhơn (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Theo chia sẻ, ban đầu người này chuyển khoản 5.256.000 đồng để đặt cọc phòng. Ngay sau đó, phía resort thông báo khách đã chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại để công ty làm thủ tục hoàn tiền. Tin tưởng, nạn nhân tiếp tục chuyển thêm một lần nữa.

Sập bẫy fanpage giả mạo resort ở Gia Lai, khách mất gần 15 triệu đồng tiền cọc (Ảnh: Chụp màn hình).

Chưa dừng lại, đối tượng còn cung cấp thông tin một người tự xưng là kế toán, gửi video hướng dẫn cách nhận lại tiền và yêu cầu chuyển thêm hơn 4 triệu đồng để hoàn tất thủ tục.

Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu làm rõ, phía bên kia lập tức chặn liên lạc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 15 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện The Ocean Resort Quy Nhơn cho biết chưa ghi nhận phản ánh trực tiếp từ khách liên quan vụ việc trên. Tuy nhiên, tình trạng mạo danh fanpage của resort để lừa đảo đã xuất hiện trước đó.

Đơn vị khuyến cáo du khách chỉ đặt phòng qua website chính thức hoặc hotline để tránh bị lừa đảo.

Đầu năm 2025, nhiều fanpage, tài khoản giả mạo thương hiệu này đã xuất hiện, lợi dụng tâm lý săn phòng giá rẻ để chiếm đoạt tiền của khách du lịch.

Fanpage giả mạo The Ocean Resort Quy Nhơn (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chuyên môn xác minh, xử lý các trường hợp mạo danh fanpage các khu resort, nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú uy tín để lừa đảo.

Ngành du lịch khuyến cáo người dân chỉ đặt phòng qua website, fanpage chính thức đã được xác minh; chủ động gọi hotline công bố trên website để kiểm tra thông tin; không làm theo hướng dẫn chuyển tiền nhiều lần với lý do “nhận lại tiền”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan chức năng.