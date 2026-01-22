Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIV

1. Ông Nguyễn Hải Anh, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

4. Ông Bùi Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

5. Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Báo Nhân Dân).

6. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

7. Ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

8. Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

9. Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

10. Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

11. Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi.

12. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

13. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

14. Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

15. Ông Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

16. Ông Trần Đăng Quỳnh, Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái.

17. Ông Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

18. Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

19. Ông Bùi Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

20. Ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa III, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.