Đảng viên hiến đất, dân nhất mực theo sau

"Đảng viên phải tiên phong"

Cơn bão Yagi (tháng 9/2024) đã khiến Làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) chìm trong tang thương. Nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng vườn tan hoang, nhiều người mãi mãi nằm lại dưới lớp bùn đất dày cả chục mét.

Hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong mất mát ấy, vai trò của những đảng viên tại chỗ trở thành điểm tựa, vừa là người thực thi chủ trương, vừa là tấm gương để dân tin, làm theo.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Hoàng Ngọc Sử, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nủ (người được cấp ủy các cấp tin tưởng giao trách nhiệm phối hợp triển khai công tác tái thiết thôn Làng Nủ) kể rằng, bên cạnh tìm kiếm cứu nạn, việc ổn định đời sống cho bà con và tìm đất xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ quan trọng.

Ông Hoàng Ngọc Sử, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nủ, là người đầu tiên tình nguyện hiến đất cho khu tái định cư (Ảnh: Thành Đông).

Ban đầu, khu đất nằm gần bờ kè được chọn, nhưng qua khảo sát, khu đất này diện tích không đủ, địa thế lại xấu, gần chân núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... Ngay sau đó, khu đất hiện tại được thống nhất lựa chọn.

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động bà con hiến đất để làm khu tái định cư, sớm ổn định đời sống”, ông Sử chia sẻ.

Ông Sử đi tuyên truyền, vận động bà con thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ảnh: Thành Đông).

Ông Sử thừa nhận, ban đâu không ít hộ còn băn khoăn, lo mất đất, mất nguồn sống. Nhưng cấp ủy, chính quyền xã và cả đội ngũ cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà giải thích chủ trương, phương án tái định cư, mức hỗ trợ, cũng như tầm quan trọng của việc có mặt bằng sạch để dựng nhà cho bà con.

Để làm gương, ông Sử tình nguyện là người đầu tiên đăng ký hiến đất của gia đình để làm khu tái định cư. Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần "đảng viên phải tiên phong" không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là hành động "mở đường", tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Số tiền bồi thường không phải điều quyết định, những đảng viên tiên phong sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể (Ảnh: Thành Đông).

Gia đình ông Sử hiến 2ha đất đồi, phần đất được Nhà nước hỗ trợ bồi thường 10.000 đồng/m2. Với ông, con số bồi thường không phải điều quyết định. “Người dân trong thôn đã mất mát quá nhiều, tôi là đảng viên thì phải gương mẫu, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nủ khẳng định.

Quyết tâm và hành động của người đứng đầu chi bộ nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Khi "đảng viên đi trước" trở thành hành động cụ thể thì người dân dần hiểu, tin và đồng lòng.

“Đảng viên phải đi đầu thì dân mới theo. Bà con thấy chúng tôi làm thật, không vì lợi riêng thì họ tin, đồng thuận. Tôi cũng hiến 2ha và hiến thêm gần 2.000m2 làm đường bê tông. Tiếc lắm, nhưng phải hy sinh thì bà con mới theo”, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nủ chia sẻ thêm.

Đảng viên hiến đất, dân nhất mực theo sau (Video: Quỳnh Anh).

Đồng hành với Bí thư Sử, bà Trần Hoài Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Nủ cũng được xem là “linh hồn” của phong trào hiến đất xây dựng khu tái định cư. Bà Thu không chỉ điều phối tiếp nhận nhu yếu phẩm, phối hợp lực lượng tìm kiếm nạn nhân mà còn trực tiếp đến từng gia đình vận động hiến đất, tổ chức dựng lán trại, động viên những gia đình mất người, mất nhà.

Bà Trần Hoài Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Nủ (Ảnh: Thành Đông).

Trước những băn khoăn của bà con, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Nủ cho rằng, cách vận động hiệu quả nhất chính là đi đầu làm gương.

“Đảng viên thì phải gương mẫu làm trước, nói sau thì bà con mới nghe. Bà con bảo: Bà Thu làm thế thì mình cũng phải làm theo. Hơn nữa, tôi còn nói đây là chủ trương lớn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên (cũ), Đảng ủy xã Phúc Khánh, vậy là dân tin, dân đồng lòng”, bà Thu chia sẻ.

Nhờ gương mẫu đi đầu, bà Thu nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con (Ảnh: Thành Đông).

Theo bà Thu, cũng nhờ vậy, khi lãnh đạo thôn Làng Nủ đi tuyên truyền không cần phải nói nhiều. Ai cũng thương người, nhìn cảnh bà con khổ thế, còn ai nghĩ đến chuyện giữ lại cho riêng mình. Đảng viên, cán bộ đi trước, dân theo sau, công việc diễn ra thuận lợi.

Suốt 68 ngày đêm liên tiếp, cán bộ thôn vừa tuyên truyền, vừa giải phóng mặt bằng, vừa hỗ trợ người dân dựng nhà.

“Phải nói thật, trong suốt 21 năm làm công tác Mặt trận, tôi chưa bao giờ trải qua một đợt vận động nào như thế. 68 ngày đêm gần như không ngủ. Nhiều ngày, 11-12 giờ đêm, chúng tôi vẫn xuống lấy hàng cứu trợ rồi lại lên công trường để động viên đơn vị thi công. Chúng tôi đều thấm mệt, nhưng ai cũng cố gắng vì đồng bào mình”, bà Thu xúc động nói.

Là đảng viên, bà Thu xác định vai trò tiên phong, trước hết bản thân và gia đình phải gương mẫu. Gia đình bà hiến hơn 2ha đất đồi, Nhà nước đền bù 10.000 đồng/m2. Khu đất đó nếu bán cũng là cả một gia tài, nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản: “Tất cả vì bà con, vì đồng bào, vì hai chữ đảng viên”.

Bà Thu không nề hà, tiên phong hiến hàng nghìn mét vuông đất (Ảnh: Thành Đông).

Không chỉ hiến đất làm khu tái định cư, gia đình bà còn hiến gần 720m² ruộng và hơn 1.000m² đất đồi để làm đường. “Tính ra, 720m2 đất ruộng tương đương 2 sào Bắc bộ, mỗi sào có giá 30-50 triệu đồng, nhưng chúng tôi không lấy đồng nào. Dù giá thị trường có thể bán được bao nhiêu mình cũng không tính toán, vì nghĩ cho cái chung”, bà Thu chia sẻ.

Những người đảng viên cơ sở hiến đất để có con đường mới rộng hơn, khang trang hơn cho nhiều thế hệ sau thụ hưởng (Ảnh: Thành Đông).

Hiến đất để đổi lấy những điều lớn lao hơn

Chỉ trong 2 ngày, hơn 13ha đất đồi sim được người dân đồng thuận hiến làm khu tái định cư. Nói về khoảng thời gian ấy, cán bộ thôn Làng Nủ đều miêu tả bằng 2 chữ “phi thường”. Họ vừa chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích, vừa phải tìm đất, san gạt, dựng nhà. Khó có thể diễn tả thành lời, nhưng ai cũng hiểu, đây là trách nhiệm, là tình người.

Nhiều người hỏi bà Trần Hoài Thu rằng, làm thế có thấy mình được tiếng thơm không. Bà chỉ nhẹ nhàng đáp: “Giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc. Tôi chỉ cần nhìn thấy con cháu, bà con mình có đường đi, có nhà ở là hạnh phúc rồi. Nếu tính toán, tôi đã bán đất lấy tiền. Nhưng tôi nghĩ cho cuộc sống sau này. Con cháu có đường bê tông, đi học không lấm lem bùn đất. Người ốm đau có xe vào tận nhà, thế là đủ”.

Bà Thu bảo, điều khiến bà vui nhất là khi con đường mới hoàn thành, cả bản như “thay da đổi thịt”. Ngày trước đường đất lầy lội, xe không vào được, khiêng người ốm cực lắm. Giờ đường bê tông thẳng tắp, hàng hóa lưu thông dễ dàng, đời sống khá lên. Cái lợi đó lớn hơn rất nhiều so với vài chục triệu đồng tiền đất.

Theo bà Thu, việc xây dựng 40 căn nhà tái định cư cho bà con không chỉ là công trình vật chất, mà còn là sự kết nối giữa chủ trương của Đảng và nguyện vọng của dân.

40 căn nhà là sự giao thoa giữa "ý Đảng, lòng dân" (Ảnh: Thành Đông).

“Đảng và Nhà nước quan tâm, hỏi bà con muốn xây nhà kiểu gì, giữ bản sắc dân tộc ra sao. Bà con mình là người Tày, nên mong muốn giữ kiểu nhà sàn truyền thống, thế là ý Đảng và lòng dân gặp nhau. 40 căn nhà sàn vừa là chỗ ở, vừa là nơi giữ gìn văn hóa người Tày. Phong tục văn hóa không mai một, bản làng vẫn mang hơi thở của núi rừng”, bà Thu nhấn mạnh.

Nữ đảng viên gắn bó hơn 2 thập kỷ với công tác Mặt trận của thôn Làng Nủ khẳng định: “Tôi gọi đó là hành trình của “ý Đảng, lòng dân”. Tại đây, làng mới đươc hình thành, bản mới được dựng lên, người dân sẽ dần quên đi mất mát để hướng tới hạnh phúc”.

Người dân nơi đây đã dần vơi đi những đau thương, mất mát (Ảnh: Thành Đông).

Bà Thu kể, có những đêm đi tuyên truyền, vừa nói chuyện, vừa khóc cùng bà con. Nụ cười chan lẫn nước mắt, ai cũng đau thương, mất mát, nhưng vẫn nghĩ đến nhau và cùng nghĩ cho cái chung.

“Khi 40 căn nhà mới mọc lên, ai nấy đều khóc, lần này là nước mắt hạnh phúc”, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Nủ xúc động nói.

Làng Nủ của hôm nay là minh chứng cho lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước. Khi những đảng viên ở cơ sở tiên phong đi trước, người dân sẽ đồng lòng theo sau.

Giữa đống hoang tàn sau bão Yagi, những đảng viên cơ sở đã không chỉ dựng lại mái nhà, mà còn bồi đắp thêm niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Ở Át Thượng, họ “mặt dày đi xin đất” với tất cả cái tâm của người làm dân vận. Ở Làng Nủ, họ “đi trước mở đường”, lấy hành động hiến đất của mình làm ngọn lửa soi đường cho bà con.

Hai câu chuyện, hai vùng đất, nhưng cùng một tinh thần. Tinh thần của những người đảng viên không ngại gian khổ, dám hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung. Họ không cần lời khen, chỉ mong thấy bản làng yên bình, trẻ nhỏ lại cắp sách đến trường, ruộng lúa nương ngô xanh mướt trở lại sau bão dữ.

Mầm sống của niềm tin, của tình đoàn kết, của “ý Đảng hòa cùng lòng dân” đang nảy mầm (Ảnh: Thành Đông).

Từ những bàn tay lam lũ, những mầm sống mới đã được gieo xuống. Mầm sống của niềm tin, của tình đoàn kết, của “ý Đảng hòa cùng lòng dân”. Chính họ, những đảng viên nơi đầu sóng ngọn gió, đã âm thầm viết nên bản hùng ca tái sinh giữa đại ngàn.

Ảnh: Thành Đông

Video: Nguyễn Quỳnh Anh