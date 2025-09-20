Dâng hương ngày giỗ vị hoàng đế "ra trận chỉ có thắng, không biết thua"

Ngày 20/9, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng hàng nghìn người dân dâng hương, tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), nhân lễ giỗ 233 năm (1792-2025) của ông.

Sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - người anh hùng dân tộc. Đây cũng là lần đầu tỉnh Gia Lai tổ chức quy mô, gắn kết vùng Tây Sơn thượng đạo (Gia Lai cũ) và Tây Sơn hạ đạo (Bình Định cũ).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng hàng nghìn người dân và du khách dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Gia Lai).

Trong không khí trang nghiêm, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đọc văn cúng Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, cầu mong quốc thái dân an, quê hương Gia Lai ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh truyền thống quật khởi, hào hùng của phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Hơn 2 thế kỷ trôi qua, hình ảnh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ vẫn hiển hiện như một huyền thoại sống trong lòng dân tộc. Mỗi năm tới ngày giỗ, hàng nghìn người dân khắp nơi mang theo lễ vật như lời tri ân dâng lên người anh hùng dân tộc.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung cùng các văn thần, võ tướng nhà Tây Sơn (Ảnh: Công Sơn).

Theo sử sách ghi, từ 18 tuổi, Nguyễn Huệ cùng anh em phất cờ khởi nghĩa Tây Sơn, liên tiếp làm nên những chiến công hiển hách. Năm 1785 ông đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, đại phá quân Xiêm trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút.

Năm 1786, khi mới 33 tuổi, ông tiến quân ra Phú Xuân (nay thuộc thành phố Huế), rồi Thăng Long, quét sạch thế lực chúa Trịnh tồn tại hơn 200 năm, chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt, lập lại nền thống nhất quốc gia.

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân (thành phố Huế), mở ra một triều đại rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Ngay sau đó, ông thân chinh dẫn đại quân tiến ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, lập nên chiến công Ngọc Hồi - Đống Đa hiển hách muôn đời.

Tranh minh họa về những cuộc giao tranh của nhà Tây Sơn (Ảnh: Công Sơn).

Trong 21 năm (1771-1792), Quang Trung - Nguyễn Huệ hiến dâng trọn vẹn tài năng, tâm huyết cho cuộc đấu tranh cứu dân, giữ nước. Ông là thủ lĩnh kiệt xuất nhất của phong trào Tây Sơn, vị tướng bách chiến bách thắng, cuộc đời chiến đấu đánh bại mọi thù trong giặc ngoài, chỉ có thắng, không biết thua.

Ông cũng là nhà chính trị, ngoại giao có tầm nhìn. Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành một anh hùng dân tộc vĩ đại, có công lớn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc.