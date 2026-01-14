Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/1, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Đoàn làm việc đã kiểm tra, tổng duyệt các phương án di chuyển; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; công tác y tế, lễ tân, hậu cần; đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra hoạt động chính thức của Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu nghe báo cáo việc triển khai các khu vực trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu về thành tựu xây dựng Đảng và phát triển đất nước; công tác trang trí, khánh tiết tại hội trường; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Đoàn cũng kiểm tra, góp ý các nội dung được diễn tập như nghi lễ chào cờ, chương trình chụp ảnh các đại biểu, trình chiếu, diễn tập bỏ phiếu...

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết qua hoạt động tổng duyệt cho thấy các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời theo đúng phương án, kế hoạch đề ra; hoạt động di chuyển, đón, dẫn các đoàn đại biểu an toàn, thông suốt.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác an ninh, kiểm soát, vận hành hệ thống.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, lực lượng CAND sẽ triển khai bổ sung, đồng bộ các phương án ANTT để bảo đảm chắc chắn không có sự cố nào xảy ra trong suốt thời gian Đại hội.

Trong khi đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, dựa trên tình hình thực tế, lực lượng công an sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án đảm bảo ANTT; đón, dẫn các đoàn đại biểu, đoàn khách quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của người dân, doanh nghiệp.

Sau tổng duyệt, các đơn vị của Bộ Công an sẽ tính toán, điều chỉnh, đề xuất phương án dẫn, đón đoàn, di chuyển, vị trí tập kết phương tiện để việc di chuyển của các đoàn đồng bộ, đảm bảo thời gian, lịch trình.

Tại cuộc họp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai công việc tại các khu vực bảo vệ, tăng cường trận địa trực phòng không, sẵn sàng xử lý mọi tình huống trên không.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng bố trí thêm các đài quan sát chế áp thiết bị bay không người lái; triển khai lực lượng, phương tiện tại các vị trí then chốt.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: Bộ Công an).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sự nỗ lực phối hợp đồng bộ của các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Ông yêu cầu các lực lượng, đơn vị tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cố gắng hoàn thiện sớm các nội dung công việc còn lại với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư đề cập đến công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân, tiếp đón phải đảm bảo trang trọng, tạo không khí trang nghiêm; sơ đồ, vị trí của Đoàn Chủ tịch Đại hội và các đại biểu đảm bảo khoa học, hình ảnh trang nghiêm; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị vận hành ổn định, thông suốt...