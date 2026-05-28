Đắk Lắk kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng để trao đổi các vấn đề liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn trước khi hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Theo ông Tiến, tỉnh Đắk Lắk đã có kiến nghị với Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao do phương án tuyến hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư cùng một số công trình có tính chất đặc thù, di tích lịch sử, văn hóa như Chùa Từ Quang, Cô nhi viện Mằng Lăng (thuộc Nhà thờ Mằng Lăng), Đình Phú Đa, Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cô nhi viện Mằng Lăng nằm phía sau nhà thờ chính (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Bộ Xây dựng đã giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long khi triển khai dự án sẽ phối hợp với tỉnh xem xét, triển khai phù hợp", ông Tiến cho hay.

Trước đó ngày 20/4, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã có công văn cho rằng Bộ Xây dựng đang thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Sau khi có đơn vị tư vấn, Ban sẽ chỉ đạo rà soát, nghiên cứu phương án hướng tuyến và thống nhất với UBND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan liên quan để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chồng lấn, ảnh hưởng đối với các công trình, di tích quan trọng này.

Sở Xây dựng Đắk Lắk nhận định việc hướng tuyến chưa được rà soát, thống nhất cuối cùng và chưa bàn giao mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuẩn bị mặt bằng phục vụ khởi công các hạng mục của dự án.

Theo công văn UBND tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ Xây dựng, địa phương kiến nghị xem xét điều chỉnh hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng đến nhiều công trình an ninh, tôn giáo và di tích lịch sử quan trọng trên địa bàn.

Trong đó, dự án Trại tạm giam số 2 được quy hoạch với quy mô khoảng 400 chỗ giam giữ, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với quy mô 90 chỗ và đã được Bộ Công an cho phép tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Tuy nhiên, theo phương án hướng tuyến hiện nay sẽ đi qua một phần hạng mục đã hoàn thành của giai đoạn 1 và chồng lấn phần lớn diện tích dự kiến triển khai ở giai đoạn 2.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc chồng lấn không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của công trình an ninh mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như quá trình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao tại địa phương.

Ngoài ra, địa phương cũng đề nghị rà soát hướng tuyến nhằm hạn chế tối đa tác động đến Chùa Từ Quang, Chùa Kim Quang, Cô nhi viện Mằng Lăng và Đình Phú Đa. Đây đều là các công trình tôn giáo, xã hội, di tích lịch sử tồn tại lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong khu vực.