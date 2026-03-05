Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ cho từng dự án đường sắt

Tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra loạt chỉ đạo cụ thể đối với từng tuyến, dự án nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo đang chỉ đạo triển khai các dự án đường sắt gồm: dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; các dự án đường sắt Gia Bình - Hạ Long, Hải Phòng - Móng Cái, Lạng Sơn - Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…

Thủ tướng nhấn mạnh việc tối ưu hóa hiệu quả các dự án và làm chủ công nghệ đường sắt (Ảnh: VGP).

Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, yêu cầu tiến độ, chất lượng rất cao; các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để thực hiện.

Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ dự án thành phần 2 trong tháng 3, bảo đảm chất lượng, đúng quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3.

Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và ký hợp đồng trong tháng 4; khẩn trương hoàn thành hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng đối với các đoạn tuyến ổn định, bàn giao cho địa phương ngay trong tháng 3.

Khu vực dự kiến xây dựng ga đầu tiên của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bộ Tài chính chủ trì, chủ động tính toán kinh phí tiết kiệm chi 5%, nguồn tăng thu năm 2025 để bố trí vốn triển khai dự án; tính toán phương án vay nếu hiệu quả. Bộ Quốc phòng khẩn trương có ý kiến chính thức với Bộ Xây dựng và các địa phương về phương án xử lý đất quốc phòng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Bộ Ngoại giao làm việc với phía Trung Quốc thúc đẩy và cụ thể hóa thoả thuận cấp cao, thu xếp họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác đường sắt vào tháng 3 để ký kết các hợp đồng.

Đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3; tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II; phải bảo đảm lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực trong lập Báo cáo dự án.

Bên cạnh đó, cần tối ưu hóa hiệu quả, lựa chọn công nghệ trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15/3.

Các địa phương (15 tỉnh, thành phố) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn tất rà soát các nhu cầu vốn, công nghệ, giải phóng mặt bằng năm 2026, báo cáo chính xác để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch trước ngày 15/3.

Chủ động triển khai ngay công tác kiểm đếm, xây dựng phương án tái định cư theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, không để chậm trễ khi dự án bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Nhiều nhiệm vụ liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam cần hoàn thành trong tháng 3 (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng yêu cầu 2 thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn chung nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và hiện đại, tạo nền tảng phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Các dự án đang triển khai như Tuyến 3 Hà Nội, Tuyến 2, Tuyến 5 và Metro số 2 TPHCM phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

TPHCM phải xử lý dứt điểm việc quyết toán tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đối với tuyến Bến Thành - Cần Giờ, cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách.

Với các dự án chuẩn bị khởi công giai đoạn 2026-2030, hai thành phố phải báo cáo kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả).

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, kịp thời khi sân bay đi vào khai thác. Dự án được đồng ý triển khai theo nguyên tắc lệnh khẩn cấp, song phải tuân thủ đầy đủ quy trình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động làm việc với phía Trung Quốc trong tháng 3 để thống nhất thời điểm ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật; chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo đầu kỳ trong tháng 3, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ninh để hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục theo quy định để triển khai dự án Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Phát triển công nghiệp và nguồn nhân lực đường sắt

Về hoàn thiện thể chế, chính sách, Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp đường sắt và Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 15/3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chuẩn đào tạo, chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tự chủ. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp điều kiện Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải chủ động tiếp nhận công nghệ, chuẩn bị nguồn lực để phát triển thành tập đoàn đủ năng lực. Các tập đoàn Viettel, VNPT được giao nghiên cứu công nghệ điều khiển, quản lý thông minh, thẻ vé điện tử.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần triển khai là phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội, lấy hiệu quả làm thước đo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hiện đại hóa hệ thống đường sắt quốc gia trong giai đoạn mới.