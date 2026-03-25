Đại biểu Quốc hội không phải chỉ đọc tài liệu, đi họp, bấm nút biểu quyết

Sáng 25/3, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết hội nghị này nhằm giúp các đại biểu Quốc hội vừa trúng cử nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

“Điểm khác biệt lớn nhất là kỳ họp Quốc hội khoá XVI sẽ diễn ra sớm hơn so với các khóa trước. Ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội sẽ không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao mà còn bắt tay ngay vào việc xem xét, quyết định chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội.

Chúng ta không còn thời gian để tập sự mà sẽ bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế của một người đại diện thực thụ ngay những ngày đầu tiên”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Ông Phương lưu ý người trở thành đại biểu Quốc hội không phải chỉ để thêm một chức danh để được xưng hô trang trọng hơn, được ngồi ở nghị trường và bấm nút biểu quyết các vấn đề quan trọng của đất nước; mà đại biểu là trách nhiệm nặng nề nằm trong hai chữ “đại diện”. Vì vậy, trở thành đại biểu Quốc hội trước hết là trở thành người mang thêm câu hỏi và nỗi niềm trăn trở, nhọc nhằn của người dân vào nghị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trở thành đại biểu Quốc hội không chỉ để đọc tài liệu và họp, cần phải đi ra thực tiễn để nghe những điều chưa có trong báo cáo, để thấy những điều chưa thể hiện hết bằng những con số trong đề án; từ đó nhìn nhận đánh giá phân tích chính sách, nhìn ra những khúc mắc trong thực tiễn khi xây dựng luật; bởi vì luật không sinh ra từ phòng họp mà nhất định phải sinh ra từ cuộc sống.

Làm đại biểu Quốc hội không chỉ là chất vấn, giám sát phản biện chính sách mà còn là kiến tạo để phát triển, vì vậy ông Trần Quang Phương nhấn mạnh đại biểu Quốc hội cần dũng cảm nói những điều mà người khác còn e dè, gợi mở những cách làm khác và nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.

Một đại biểu đúng nghĩa là không né tránh những tiếng nói khó nghe, không ngại va chạm vì lợi ích chung nhân dân và đất nước - theo Thượng tướng Trần Quang Phương.

Những đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử tại hội nghị sáng nay (Ảnh: CTV).

Ông nhấn mạnh, Quốc hội là nơi các ý kiến khác nhau được trình bày công khai bởi cơ chế dân chủ, đại biểu tuyệt đối không cực đoan, cảm tính và phải luôn tâm niệm "chỉ có một lợi ích cao nhất là vì lợi ích quốc gia và dân tộc".

“Mỗi lần bấm nút không chỉ là một cái nhấn, đó là sự lựa chọn cho tương lai của hàng triệu người dân. Bởi vì có những điều luật tác động đến hàng thế hệ, có những chính sách ảnh hưởng đến nhiều thập kỷ, thế nên trước khi bấm nút đại biểu cần tự hỏi bản thân đã đọc đầy đủ thông tin chưa, đã nói những điều cần nói chưa? Một nhiệm kỳ sẽ qua đi nhanh, nhưng những quyết định trong nhiệm kỳ ấy sẽ còn tồn tại rất lâu. Trở thành đại biểu Quốc hội không phải để đứng cao hơn người khác mà là để đứng gần dân hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý với các đại biểu Quốc hội vừa trúng cử.

Thượng tướng Trần Quang Phương một lần nữa nhấn mạnh, trở thành đại biểu Quốc hội là để phụng sự, phụng sự không phải là lời nói lớn, hô khẩu hiệu. Phụng sự là thái độ đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, là sẵn sàng chịu áp lực dư luận, chấp nhận bị chất vấn để tốt hơn.

Về phía các báo cáo viên, Phó Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đã triển khai trong các nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đổi mới phương pháp truyền tải và vận dụng tối đa công nghệ số trong công tác bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị sáng nay, bà Nguyễn Phương Thùy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc Hội, cũng trình bày về tổng quan của Quốc hội, đồng thời phổ biến về quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với những người lần đầu trúng cử.

Hội nghị dự kiến diễn ra 2 ngày 25-26/3.