Loạt doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội

Cụ thể, 21 doanh nhân gồm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI, tương ứng khoảng 60% số lượng ứng cử. Như vậy, số lượng doanh nhân tham gia vào nghị trường Quốc hội tăng thêm 6 người so với kỳ trước.

Trong số này, 12 doanh nhân đến từ các công ty tư nhân, đại diện cho hiệp hội doanh nghiệp. 9 người đang làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm quyền chi phối trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, ngân hàng, giao thông.

Cụ thể, tại Hà Nội, cử tri đã tín nhiệm bầu chọn những doanh nhân như ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)…

Tại Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T kiêm Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng T&T trúng cử.

Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Việt Nam - trúng cử.

Khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên cũng ghi nhận sự góp mặt của những doanh nhân tại Quốc hội khóa mới như ông Trần Mạnh Huy - Chủ tịch công ty HTV Giải pháp Blockchain tại Đà Nẵng và ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai kiêm Giám đốc công ty đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.

Tại Bình Định, ông Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển và Chủ tịch công ty Dịch vụ du lịch Quốc Thắng, trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, TPHCM có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử như: Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel; ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); ông Nguyễn Thế Duy - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex IDC; ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG…

Tỉnh Đồng Nai có bà Lê Nữ Thùy Dương - Tổng giám đốc Công ty Golf Long Thành, đắc cử.

Các địa phương khác như Hải Phòng có bà Phạm Thu Xanh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Kênh; tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Duy Thanh - Tổng giám đốc công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thanh Phương trúng cử.