Đặc xá 133 phạm nhân trong các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Thông tin này được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết khi trả lời tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, chiều 30/5.

Tại đây, báo chí đề nghị Bộ Công an, Hội đồng tư vấn đặc xá cho biết các đối tượng phạm tội trong những vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi có được đặc xá đợt này hay không.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến khẳng định đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc đặc xá được thực hiện trong những sự kiện trọng đại của đất nước và trong những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.

Khẳng định những ai đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá đều được xét đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết các trường hợp phạm tội về tham nhũng nếu đủ điều kiện theo quy định cũng được đặc xá như các đối tượng khác.

Ông thông tin thêm, trong số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, trong danh sách được đặc xá lần này còn có 644 người phạm các tội về xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế; 63 phạm nhân là người nước ngoài (56 nam, 7 nữ) thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Về quy trình đặc xá, theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ tổ chức quán triệt, công khai quyết định của Chủ tịch nước và thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

Trên cơ sở đó, từng phạm nhân tự rà soát, đối chiếu điều kiện để có đơn đề nghị. Các tổ đội bình xét, sau đó các trại giam, cơ sở giam giữ họp xem xét. Tiếp đó, các tổ thẩm định liên ngành tiến hành thẩm định.

Ban Chỉ đạo của Bộ Công an sẽ họp xét, gửi xin ý kiến các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá. Cuối cùng, Hội đồng tư vấn tổ chức họp, rà soát.

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định việc triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được triển khai công khai, minh bạch và khách quan, chính xác. “Tất cả trường hợp được đề nghị đặc xá đều đạt được sự thống nhất cao của Hội đồng tư vấn đặc xá", Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Với câu hỏi có thực hiện đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 tới đây hay không, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và là chế định do Chủ tịch nước quyết định. Việc này do Chủ tịch nước quyết định nên chưa thể nói trước, theo lời Thượng tướng Lê Văn Tuyến.

Báo cáo trước đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh, song mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt, mà còn là giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Tài khẳng định việc thực hiện đặc xá năm 2026 là minh chứng cho thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước: Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng ý chí của chính mình.