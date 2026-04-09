Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định về đặc xá năm 2026

Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết thực tiễn những năm qua cho thấy các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.

Đặc biệt, theo ông Tài, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược như thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Tài cho hay trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Đáng chú ý, ông Tài nhấn mạnh việc ban hành quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội.

Đồng thời, bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Trả lời báo chí tại họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo ông Tuyến, đến tháng 4 năm nay, đã có gần 15.000 người được đặc xá và người chấp hành xong án phạt tù đã được vay số vốn gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh và làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Tuyến đánh giá đây là chính sách rất nhân văn, góp phần quan trọng cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, có nguồn vốn hỗ trợ để ổn định cuộc sống và gia đình.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay bộ đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có điều kiện để vay nguồn vốn để lao động sản xuất, có công ăn việc làm ổn định.