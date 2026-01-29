Đà Nẵng có khu bảo tồn thiên nhiên 23.500ha gồm biển và rừng

Ngày 29/1, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Tổng diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và vùng đệm là 23.530ha, bao gồm gần 22.000ha phần biển, hơn 1.600ha phần đảo, được phân thành phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm thuộc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Ban quản lý Cù Lao Chàm).

Trước đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ. Sau sáp nhập, khu bảo tồn thiên nhiên này có địa giới hành chính thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Việc thành lập khu bảo tồn nhằm bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng bền vững tài nguyên, cải thiện sinh kế cộng đồng gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo khu vực Cù Lao Chàm.

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống mốc giới trên đảo và dưới biển; xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ, phương án quản lý rừng bền vững, phát triển du lịch sinh thái, phòng cháy chữa cháy rừng; bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi các sinh cảnh bị suy thoái.

Thành phố cũng tập trung bảo tồn nghiêm ngặt các hệ sinh thái trọng yếu như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển, rừng tự nhiên; nghiên cứu, cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học, đặc biệt với các loài nguy cấp, quý hiếm; phát triển sinh kế cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn.

Lộ trình trong giai đoạn 2026-2027 được đề ra là sẽ cắm mốc, thả phao phân khu, phục hồi rừng, san hô và thảm cỏ biển. Giai đoạn 2028-2029 sẽ nuôi dưỡng, làm giàu rừng bằng cây bản địa. Đến năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích bảo tồn, đánh giá và duy trì các hoạt động bảo tồn, du lịch sinh thái cộng đồng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm sở hữu giá trị tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú. Rừng đặc dụng với hơn 620 loài thực vật bậc cao có mạch đã được định danh, trong đó có nhiều loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm và có giá trị làm thuốc (365 loài có giá trị làm thuốc/624 loài đã ghi nhận).

Hệ sinh thái biển là môi trường sống của hàng trăm loài sinh vật. Tổng diện tích các vùng rạn san hô hơn 356ha với 337 loài, trong đó có 292 loài san hô cứng thuộc 23 họ và 45 loài san hô mềm thuộc 7 họ.

Các rạn san hô là nơi cư trú và sinh sản của hơn 277 loài cá, 156 loài nhuyễn thể, 22 loài da gai, 24 loài giáp xác và vô số các loài sinh vật phù du khác, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn lợi thủy sản và cân bằng sinh thái.