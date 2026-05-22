Cứu voi con 3 tuổi rơi xuống hố sâu hơn 3m ở Đồng Nai

Ngày 22/5, đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng phường Trị An, cùng người dân khu phố Bà Hào giải cứu thành công một cá thể voi con (khoảng 3 tuổi) rơi xuống hố sâu hơn 3m trong vườn xoài của người dân.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu một voi con mắc kẹt dưới hố sâu tại khu vực rẫy xoài ở phường Trị An (TP Đồng Nai), thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Voi con khoảng 3 tuổi bị rơi xuống hố sâu ở rẫy xoài của người dân (Ảnh: CTV).

Theo nội dung clip, một cá thể voi con bị rơi xuống hố sâu đang vẫy vùng tìm lối lên tại rẫy xoài giao khoán của người dân ở khu phố Bà Hào (phường Trị An). Lúc mắc kẹt, voi con tỏ ra hoảng loạn, liên tục tìm cách trèo lên. Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cơ quan chức năng để tổ chức phương án cứu hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp. Để bảo đảm an toàn cho voi con, các lực lượng đã huy động máy xúc, máy cày mở rộng miệng hố dài và thoải, tạo lối di chuyển phù hợp tránh làm voi hoảng sợ.

Cơ quan chức năng dùng máy xúc tạo đường lên cho voi (Ảnh: CTV).

Sau gần 3 giờ nỗ lực, voi con đã di chuyển được lên khỏi hố trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 13/5. Sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, voi con đã tự trở về rừng và nhập đàn an toàn trong sự vui mừng của mọi người.

Cơ quan chức năng phường Trị An cũng đã cho kiểm tra và lấp gần 80 hố sâu trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các loài động vật trong rừng.