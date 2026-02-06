Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào

Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 2

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 4

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 5

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào - 6

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của 3 Đảng tại Cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo www.vietnamplus.vn