Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của 3 Đảng tại Cuộc gặp (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).