Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Cùng đi với Tổng Bí thư trong chuyến thăm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng các lãnh đạo chủ chốt của hai nước (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Samdech Techo Hun Sen.

Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và Đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới; khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.

Cũng trong sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây; khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Thông tin về thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.