Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những bức ảnh quý

Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Cuộc đời và sự nghiệp” được tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2026). Triển lãm đã giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc diễn văn thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng vào ngày 22/12/1944.

Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại tướng đối với Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát tại mặt trận Đông Khê, năm 1950.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Hoàng thân Xu-Pha-Nu-Vông và cán bộ quân sự 2 nước Việt Nam - Lào họp bàn mở chiến dịch Thượng Lào, năm 1953.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Mường Phăng, tỉnh Điện Biên ngày 7/2/1954.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát Đồi A1 sau chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đại biểu các đơn vị sau lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 1954.

Quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch mở rộng cuộc tiến công chiến lược trong năm 1972 do Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị, tháng 6/1971 (tại nhà D67, khu A Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội).

Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo tác chiến cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Trong ảnh từ phải sang trái: Trung tướng Lê Quang Đạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Song Hào, Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm, Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Đại tá Lê Hữu Đức.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một lần về thăm quê vào năm 1999. Đại tướng sinh ra ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Nhân dân đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2013. Vũng Chùa - Đảo Yến nay thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Ảnh Tiến Thành chụp lại tư liệu tại triển lãm