Cục Đường bộ nêu tên đơn vị chậm thi công trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã ký kết hợp đồng đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ với các nhà đầu tư trên toàn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện nay chưa đạt yêu cầu.

Đến nay, mới có 15/21 trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và phương tiện lưu thông. Còn lại 6 trạm vẫn chưa thể khai thác, gồm: trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (km144+560) chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng; các trạm QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thiện công trình dịch vụ công.

Không chỉ chậm tiến độ tổng thể, nhiều trạm dù đã khai thác bước đầu nhưng vẫn thiếu đồng bộ. Cụ thể, đường ra vào trạm, bãi đỗ xe chưa hoàn thiện theo thiết kế; nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc điện, gây bất tiện cho người dân và phương tiện khi lưu thông trên cao tốc.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân chậm tiến độ không chỉ đến từ khách quan mà còn xuất phát từ yếu tố chủ quan của một số nhà đầu tư.

Một số đơn vị bị nêu đích danh do chưa quyết liệt triển khai, thủ tục đầu tư chậm hoàn thiện, thi công cầm chừng, thiếu quyết tâm.

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bình Thuận (Ảnh: Phước Tuần).

Cục Đường bộ nhấn mạnh, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

Để đảm bảo tiến độ, cơ quan này yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư, bổ sung mũi thi công; tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/4, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm dừng nghỉ theo đúng tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Cục Đường bộ cũng cảnh báo, nếu vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định pháp luật, các nhà đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu đối với nhà đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban Quản lý dự án.

Theo đó, các đơn vị này phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quyết định và công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Đặc biệt, các Ban Quản lý dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (km144+560) là điểm nghẽn lớn khiến dự án chưa thể triển khai.

Trong khi đó, các Khu Quản lý đường bộ được yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trường, nắm bắt tiến độ thực tế; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các trạm đã đưa vào khai thác.

Các đơn vị cũng phải chủ động hướng dẫn tổ chức giao thông đối với những trạm dự kiến khai thác trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đảm bảo vừa thi công vừa khai thác an toàn, hiệu quả.

Định kỳ hàng tuần, các đơn vị phải báo cáo về Cục Đường bộ để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, kịp thời xử lý các phát sinh.