Cục Đường bộ chấn chỉnh tiến độ xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Mới đây ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường thi công các dự án đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Nghệ An đến Quảng Bình.

Tại trạm Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, lãnh đạo Cục Đường bộ đánh giá tiến độ triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu.

Tại buổi kiểm tra ông Ngô Lâm đã chấn chỉnh công tác thi công, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất phê duyệt thiết kế, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Cục Đường bộ và Bộ Xây dựng.

Trong khi đó, các trạm Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng do Tập đoàn Xuân Khiêm làm nhà đầu tư có tiến độ triển khai tốt.

Trạm thu phí trên cao tốc Bình Thuận, hình ảnh được chụp vào tháng 1 (Ảnh: Phước Tuần).

Cục Đường bộ ghi nhận nỗ lực này, đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện các công trình dịch vụ công như khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào. Cụ thể, trạm Hàm Nghi - Vũng Áng phải hoàn thành đầu tháng 10, trạm Vũng Áng - Bùng hoàn thành vào đầu tháng 11.

Phó Cục trưởng Ngô Lâm yêu cầu trước khi đưa vào vận hành, các công trình phải hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông. Nhà đầu tư phải báo cáo Cục Đường bộ trước thời điểm đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ cũng yêu cầu các nhà đầu tư chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có kế hoạch đầu tư 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm triển khai trước mắt. Đến nay đã lựa chọn xong nhà đầu tư 20 trạm, còn trạm Cần Thơ - Hậu Giang đang đánh giá hồ sơ dự thầu.

Có 8 trạm đang được triển khai thi công gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Đánh giá tổng thể, Cục Đường bộ cho biết tiến độ một số trạm còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương chưa bàn giao đúng yêu cầu.

Một số trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam đang trong quá trình xây dựng (Ảnh: Khánh Hồng).

Cũng trong ngày 19/9, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái đã gửi văn bản khẩn số 4635/CĐBVN-KHTC yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025.

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2025, tính đến ngày 10/9 khối lượng nghiệm thu A-B và giải ngân của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án rất chậm, không đáp ứng được kế hoạch giải ngân đã đăng ký và tiến độ yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra cá biệt có một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch bảo trì năm 2025.

Để chủ động chỉ đạo điều hành, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra ý kiến phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân chậm và các đơn vị không báo cáo kết quả thực hiện (tính từ ngày 10/7 đến nay).

Dữ liệu tính đến ngày 7/9 cho thấy nhiều sở xây dựng quản lý quốc lộ và ban quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Điển hình là Sở Xây dựng Hưng Yên đạt gần 9%; Sở Xây dựng Đắk Nông đạt gần 13%; Sở Xây dựng Tuyên Quang/Hà Giang đạt gần 16%.

Để bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2025, Cục trưởng Bùi Quang Thái yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí quản lý, bảo trì được giao; cần có giải pháp khắc phục các khó khăn để bảo đảm giải ngân 100% kinh phí đã được cấp.