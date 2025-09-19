Chuyên gia giao thông nói về đề xuất thu hẹp làn ô tô trong nội đô

Mới đây Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an), cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện thu nhỏ làn đường dành cho ô tô trong nội đô với mục tiêu làm thế nào để tránh xung đột giao thông, tạo cơ chế pháp lý, tổ chức giao thông phù hợp, thực hiện được nguyên tắc dòng chảy.

Ý kiến của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người và các chuyên gia về giao thông.

Dưới góc độ an toàn giao thông TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ủng hộ đề xuất của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Ông phân tích, chiều rộng các làn đường dành cho ô tô trong nội đô thường từ 3m-3,5m tùy thuộc vào tốc độ cho phép. Đối với những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, kết cấu tốt thì chiều rộng của các làn cũng lớn hơn và ngược lại.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo TS. Khương Kim Tạo, việc thu hẹp làn đường ô tô sẽ giúp làn đường xe máy có thêm diện tích và từ đó có thể giảm thiểu ùn tắc giao thông.

"Các tuyến đường trong đô thị có tốc độ vừa phải nên cũng cần nghiên cứu để chiều rộng của làn ô tô ở mức tối ưu nhất, nhường phần còn lại cho các phương tiện khác", TS. Khương Kim Tạo nói.

Là người có nhiều năm nghiên cứu về giao thông đô thị, chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải ủng hộ việc thu hẹp làn đường dành cho ô tô.

Song vị chuyên gia cho rằng cần phải xem xét một cách khách quan, thực tế và chỉ áp dụng ở các tuyến đường, phố có cơ sở hạ tầng tốt, các phương tiện lưu thông vẫn đảm bảo an toàn.

Ông cho biết, ô tô có chiều rộng 2-2,5m và không gian mỗi bên khoảng 50cm. Do đó, làn đường ở đô thị cũng cần có chiều rộng khoảng 3-3,5m để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó vị chuyên gia cho biết thêm, một số tuyến đường tại Hà Nội đã, đang tổ chức phân làn giữa ô tô, xe máy bằng hàng rào cứng nhưng việc này có thể sẽ đem lại hiệu quả không cao.

Ông dẫn chứng, giao thông đô thị tại một số nước như Singapore hay Malaysia cũng để ô tô, xe máy lưu thông cùng nhau.

Ô tô xếp 6-7 hàng nhích từng mét trên đường Trường Sa, đoạn qua Trung tâm triển lãm quốc gia (Ảnh: Trần Nam).

"Nếu tính toán đến việc phân làn bằng hàng rào cứng chúng ta phải tăng diện tích cho làn xe máy bởi lượng phương tiện này là rất lớn, là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc", chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy nói và gợi ý có thể thay thế hàng rào phân làn cứng bằng các vạch chỉ đường.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Việt Nam, chiều rộng làn xe cơ giới trục chính đô thị như Hà Nội, TPHCM có thể rộng 3,5m; trong khi đường chính khu vực có thể từ 3,25m đến 3,5m.

Đối với đường nội bộ chiều rộng tối thiểu 3m, có thể giảm xuống 3m trong điều kiện hạn chế.

Thống kê mới nhất năm 2025 Hà Nội có hơn 8,5 triệu phương tiện giao thông, trong đó có khoảng 1,2 triệu ô tô và 7 triệu xe máy.

Tốc độ gia tăng phương tiện vẫn duy trì ở mức 4-5% mỗi năm, trong khi diện tích đất dành cho giao thông mới chỉ chiếm 10,5% tổng diện tích đô thị. Mức gia tăng hạ tầng giao thông vẫn chậm, chỉ đạt khoảng 0,5% mỗi năm, chưa đáp ứng được nhu cầu gia tăng phương tiện.