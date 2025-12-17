Cục CSGT nêu 14 bất cập, tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 17/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Tổ công tác của Cục CSGT vừa tổ chức khảo sát việc tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Cục cũng kiến nghị VEC (đơn vị quản lý, khai thác cao tốc) khắc phục 9 kiến nghị về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, biển báo, làn dừng khẩn cấp.

Tình trạng hằn lún trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Công Bính).

Theo Cục CSGT, những tồn tại nêu trên được Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường vào tháng 8 và đã yêu cầu VEC khắc phục.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị quản lý tuyến cao tốc mới hoàn thành công tác đề xuất cấp trên giải quyết 3 kiến nghị, chưa triển khai thực tế tại hiện trường, còn lại 6 kiến nghị đang lập kế hoạch và nghiên cứu tiếp tục khắc phục.

Chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ

Nhà chức trách cho biết, tại buổi khảo sát thực tế gần đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông như sau:

Trạm dừng nghỉ: đã quy hoạch 3 vị trí gồm: 2 vị trí dừng đỗ, 1 vị trí trạm dừng nghỉ tại km67. Tuy nhiên mới triển khai 1 vị trí dừng đỗ tại km96, chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

Dải dừng khẩn cấp và chiều rộng: Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5m, nhưng thực tế đo mép trong của vạch sơn được 2,25m (đối chiếu với QCVN 117:2024, chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80km/h), tuy nhiên hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ 120km/h.

Hệ thống thoát nước: Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, tuy nhiên trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước như km36, thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo.

Hàng rào bảo vệ (lưới B40, thép gai): rất nhiều chỗ hàng rào lưới B40 đã bị tháo dỡ, chưa khắc phục.

Độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong: Tại thời điểm rà soát có hiện tượng vật liệu rơi vãi phía lưng đường cong các nhánh ram tại nút giao Hà Lam. CSGT đã kiến nghị VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, yếu tố hình học các ram để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp và sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện .

Sạt lở: Tại km34+800 sạt lở chưa khắc phục sửa chữa kịp thời, cảnh báo tạm thời bằng các chóp nón, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Từ km4 đến hầm núi Eo: Tại các mố cầu và mặt đường không êm thuận, lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xấu mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, đơn vị khai thác tuyến cũng chưa thực hiện việc phân làn xe con và xe khách, xe tải theo đề nghị của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam.

6 bất cập cũ đã kiến nghị từ tháng 8 nhưng chưa khắc phục

Cục CSGT cho biết, trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, độ rộng của làn dừng xe khẩn cấp là 2,5m. Tuy nhiên theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp phải có chiều rộng tối thiểu 3m đối với đường cấp 120.

Vì vậy, Cục CSGT đề nghị đơn vị quản lý cao tốc sớm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo quy chuẩn cao tốc để bảo đảm an toàn giao thông.

Cục CSGT đề nghị rà soát, đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm khắc phục tình trạng một số điểm có hiện tượng bị lóa sáng do đèn chiếu sáng của phương tiện lưu thông ngược chiều tại km25-km26, km46+100...

Nhà chức trách đề nghị căn cứ bán kính đường cong bằng và độ dốc siêu cao thực tế, để tính toán và đề xuất tốc độ khai thác phù hợp khi các phương tiện lưu thông trên Ramp C1 và Ramp D thuộc nút đường dẫn ra Hà Lam; tại cấu kiện con lươn tim đường dẫn ra Hà Lam thiếu chống chói, Cục CSGT đề nghị thay bằng lan can bê tông.

Cảnh sát đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên (phát cây, cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, vệ sinh biển báo) để bảo đảm an toàn giao thông.

Cục CSGT cũng đề nghị đơn vị khai thác cao tốc hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến theo thiết kế đã được phê duyệt.

Hiện trạng tuyến cao tốc đã bố trí các điểm quay đầu xe khẩn cấp bằng hộ lan tôn sóng, tuy nhiên, việc tháo dỡ rất khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó Cục CSGT kiến nghị đơn vị khai thác cao tốc nghiên cứu, có giải pháp cải tạo, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, dễ tháo lắp để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông.