CSGT tìm ra tài xế lái xe container lạng lách ở TPHCM

Ngày 30/3, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T. (SN 1989, quê Nghệ An) về hành vi điều khiển xe đầu kéo lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quy định, tài xế này sẽ bị xử phạt 40-50 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Đội CSGT Bình Triệu truy tìm tài xế xe đầu kéo có hành vi lạng lách trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Thủ Dầu Một đi Dĩ An.

Camera hành trình của một phương tiện ghi lại cảnh tài xế lái xe đầu kéo lạng lách trên đường ở phường Phú Lợi (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo clip do người dân ghi lại, tài xế đánh lái cho xe chuyển từ làn giữa qua làn đường bên trái. Sau đó, phương tiện tăng tốc vượt lên một ô tô con rồi trở lại làn giữa, tạt đầu ô tô. Trong lúc chuyển làn, tài xế không bật đèn xi nhan và thao tác với tốc độ cao, khiến xe di chuyển như đánh võng, làm người đi phía sau sợ hãi.

Đội CSGT Bình Triệu xác định vụ việc xảy ra vào 15h20 ngày 22/3, người cầm lái xe đầu kéo trong clip là ông N.V.T.. Tại trụ sở công an, nam tài xế đã thừa nhận vi phạm và chấp nhận xử phạt.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đặc biệt với xe đầu kéo có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Tài xế cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.