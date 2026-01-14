Đại hội XIV của Đảng và khát vọng phát triển của nền quốc phòng Việt Nam

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII, IX, X), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, không giấu được sự tự hào khi nói về những thành tựu mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Yếu tố quyết định trong xây dựng quốc phòng hiện đại

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, đây là giai đoạn "lửa thử vàng", nơi bản lĩnh Việt Nam được khẳng định rõ nét nhất trong một thế giới đầy biến động.

Trong kỳ Đại hội XIII, chúng ta đã đạt và vượt rất nhiều mục tiêu quan trọng. Song phần nổi trội nhất chính là công cuộc đổi mới trong xây dựng kinh tế gắn liền với quốc phòng, không chỉ ở tầm khu vực mà còn vươn ra quốc tế.

"Một trong những điểm nổi bật của kỳ Đại hội vừa qua là chúng ta đã xây dựng được chính quyền địa phương 2, sáp nhập các địa phương để tinh gọn bộ máy. Đối với Quân đội cũng đã được xây dựng theo hướng tinh - gọn - mạnh và đạt được những bước tiến dài", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.

Các lực lượng hải quân tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đặc biệt, trong kỳ Đại hội vừa qua, ông cũng vô cùng ấn tượng với sức mạnh tinh thần của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ qua các dịp kỷ niệm lớn như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Những sự kiện này không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử mà còn là lời khẳng định về ý chí tự lực, tự cường, xây dựng niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào con đường mà Đảng đã chọn.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đặt trọn niềm tin vào một bước ngoặt mới.

Ông nhấn mạnh, nếu Đại hội XIII là sự ổn định và tạo đà, tiến đến Đại hội XIV là dấu mốc của sự đột phá và bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi diện mạo toàn cầu, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng nhưng cũng đầy thách thức.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá, có những tính năng nổi bật, khả năng cơ động, hiệu quả cao (Ảnh: Hải Long).

Trong đó, ông đặc biệt trăn trở về vấn đề nhân tài: "Nhân tài Việt Nam không thiếu, nhưng chúng ta cần những chính sách đột phá để thu hút họ phụng sự Tổ quốc. Không chỉ là nhân tài trong nước, mà phải có cơ chế để những người tài nước ngoài cũng muốn cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Phải biến công nghệ thế giới thành trí tuệ Việt Nam".

Bên cạnh đó, Đại hội lần này cần phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, kế thừa tinh hoa của hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là những giá trị của thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời sáng tạo để phát triển đất nước lên một bước mới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, Việt Nam không thể phát triển nếu chỉ nhìn vào nội lực của mình, mà phải đặt mình trong tương quan khu vực và thế giới.

Việc so sánh, đối chiếu với mặt bằng chung của thế giới không nhằm tạo áp lực, mà để xác định đúng vị thế của đất nước, từ đó đề ra những bước đi phù hợp, rút ngắn khoảng cách và từng bước vươn lên.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E, tên lửa bờ Redut của Quân chủng Hải quân (Ảnh: Hải Long).

"Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, đối ngoại", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.

Ông nhấn mạnh, dù khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo hay vũ khí hiện đại phát triển đến đâu, thì yếu tố con người vẫn là trung tâm, giữ vai trò quyết định.

Con người làm chủ công nghệ

Xây dựng nền quốc phòng hiện đại không chỉ là hiện đại hóa trang bị, vũ khí, mà quan trọng hơn là hiện đại hóa con người từ tư duy chiến lược, trình độ khoa học - công nghệ đến bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

Con người tạo ra công nghệ, làm chủ công nghệ và quyết định cách thức vận dụng công nghệ vào thực tiễn Việt Nam.

"Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra những chính sách đột phá trong đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân tài, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi toàn xã hội", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ và nhìn nhận, việc hiện đại hóa quân đội theo hướng "tinh - gọn - mạnh" phải gắn chặt với truyền thống lịch sử và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và ba chức năng cơ bản là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất vẫn giữ nguyên giá trị trong điều kiện mới.

Ngày nay, trong thời bình, quân đội không chỉ bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, mà còn tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, củng cố niềm tin của nhân dân.

Các đơn vị luyện tập diễu binh, diễu hành (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó cần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng một cách hiệu quả và đây không chỉ là bài toán quân sự, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.

Việt Nam cần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để trong thời bình có thể phục vụ sản xuất, xuất khẩu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; khi có tình huống quốc phòng, an ninh, có thể nhanh chóng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kinh tế mạnh là điều kiện tiên quyết để quốc phòng vững chắc, và quốc phòng vững chắc lại tạo môi trường hòa bình, ổn định cho kinh tế phát triển.

"Đại hội XIV sẽ đưa ra những cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời bảo đảm tính tự chủ, tự lực trong các lĩnh vực then chốt", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kỳ vọng.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, trong điều kiện mới, nội hàm của “thế trận lòng dân” trước hết là xây dựng niềm tin.

Trong không gian mở và môi trường thông tin đa chiều hiện nay, nhân dân có điều kiện tiếp cận nhanh chóng với nhiều luồng thông tin khác nhau.

Vì vậy, việc làm chủ thông tin, biết “gạn đục khơi trong”, lựa chọn cái đúng, cái chính, loại bỏ nhiễu loạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong khu vực và thế giới thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, do đó Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là điều vô cùng quan trọng.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Để có thể làm được điều này, ông cho rằng yếu tố then chốt vẫn là con người - đội ngũ lãnh đạo, cơ quan tham mưu, các nhà khoa học phải có tư duy chiến lược, năng lực dự báo sớm tình hình trong nước, khu vực và thế giới, từ đó chủ động chuẩn bị, tránh bị động về chiến lược.

Cùng với đó là yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực tác chiến không gian mạng, hải quân, không quân và các quân, binh chủng hiện đại.

"Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ không chỉ dừng lại ở việc hoạch định đường lối, mà còn đề ra chương trình hành động tổng thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói và bày tỏ niềm tin đất nước sẽ vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, vững vàng trước những biến động của khu vực, thế giới.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của niềm tin, ý chí và quyết tâm kết hợp với khoa học - công nghệ và con người Việt Nam chính là nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.