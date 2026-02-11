Công ty xả thải trái phép ở Ninh Bình bị phạt 300 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sản xuất và Thương mại xuất nhập khẩu Đại Long (Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, Ninh Bình).

Công ty Đại Long bị xử phạt 300 triệu đồng vì xả thải trái phép (Ảnh minh họa).

Công ty CP Sản xuất và Thương mại xuất nhập khẩu Đại Long (Công ty Đại Long) bị xử phạt số tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Xá.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, công ty này có tình tiết giảm nhẹ là đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, công ty cũng tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc Công ty Đại Long nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của pháp luật.