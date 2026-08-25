Công trình nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang vẫn "nguội ngắt"

Ngày 25/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang) cho thấy công trình do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) xây dựng vẫn vắng bóng máy móc, chưa có hoạt động thi công như doanh nghiệp báo cáo trước đó.

Hơn 10 ngày trước, Tập đoàn Phúc Sơn đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, báo cáo kế hoạch triển khai thi công trở lại nút giao Ngọc Hội.

Đến trưa 25/8, Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa triển khai thi công trở lại tại nút giao Ngọc Hội (Ảnh: Trung Thi).

Theo báo cáo, từ ngày 15/8 đến ngày 24/8, doanh nghiệp sẽ tập kết máy móc, nhân sự và hoàn thành công tác chuẩn bị.

Từ ngày 25/8, công ty sẽ thi công hệ thống thoát nước, hoàn thành đường gom tầng mặt đất tại nhánh N1, nhánh N3 và sau đó hoàn thiện nhánh giao thông N4 còn dang dở.

Tuy nhiên, đến ngày 25/8, quá thời hạn tập kết máy móc đã 10 ngày nhưng công trường vẫn chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động thi công nào.

Ông Lê Văn Lai, trú phường Tây Nha Trang, cho biết khi nghe tin dự án sắp được triển khai trở lại, người dân sống xung quanh nút giao, đặc biệt những hộ chịu ảnh hưởng bởi bụi bặm, rất vui mừng. Tuy nhiên, đến ngày 25/8, ông vẫn chưa thấy bất kỳ phương tiện cơ giới nào được đưa vào công trường.

Đường sá dưới nút giao hư hỏng, đọng nước khi mưa, bụi bặm khi nắng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh (Ảnh: Trung Thi).

“Người dân mong dự án sớm thi công để bớt bụi bặm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi sợ rồi lại như những lần trước, nghe lời hứa rồi tiếp tục chờ đợi, thất vọng”, ông Lai nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết đây không phải lần đầu Tập đoàn Phúc Sơn “hứa” thi công trở lại nút giao Ngọc Hội rồi không triển khai.

Trước đó, đầu năm 2025, Tập đoàn Phúc Sơn cũng từng thông báo tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại của dự án nút giao Ngọc Hội và được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Sau 9 năm thi công, nút giao Ngọc Hội mới hoàn thành 3/4 nhánh giao thông (Ảnh: Trung Thi).

Đến tháng 4/2025, khi chủ đầu tư không triển khai như cam kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn dang dở. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp vẫn “án binh bất động”.

Việc dự án kéo dài khiến người dân sống quanh nút giao phải chịu nhiều bất tiện. Tuyến đường bên dưới cầu vượt chưa được đầu tư, sửa chữa đồng bộ, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bụi mù mịt mỗi khi xe tải chạy qua. Vào mùa mưa, một số đoạn thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh của người dân.