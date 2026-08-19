Động thái mới của Tập đoàn Phúc Sơn tại công trình nghìn tỷ ở Nha Trang
(Dân trí) - Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiến nghị tiếp tục thi công dự án nút giao Ngọc Hội. Kiến nghị này đang được phía địa phương xem xét.
Ngày 19/8, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được báo cáo kế hoạch triển khai thi công nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang) của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn).
Theo cơ quan này, đơn vị đang xem xét nội dung Tập đoàn Phúc Sơn đề cập về việc thi công trở lại các hạng mục của dự án nút giao Ngọc Hội trước khi báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh.
Trong văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết từ ngày 25/8, sẽ thi công hệ thống thoát nước, đường gom tầng mặt đất tại nhánh N1, nhánh N3 và sau đó hoàn thiện nhánh giao thông N4 còn đang dang dở.
Trước đó, đầu năm 2025, Tập đoàn Phúc Sơn cũng từng thông báo tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại của dự án nút giao Ngọc Hội và được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.
Đến tháng 4/2025, khi chủ đầu tư không triển khai như cam kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn dang dở. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp vẫn "án binh bất động".
Việc dự án kéo dài khiến người dân sống quanh nút giao phải chịu nhiều bất tiện. Cụ thể như tuyến đường bên dưới cầu vượt chưa được đầu tư, sửa chữa đồng bộ, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bụi mù mịt mỗi khi xe tải chạy qua. Vào mùa mưa, một số đoạn thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh của người dân.
Người dân kiến nghị cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm triển khai, hoàn thành dứt điểm dự án để chấm dứt tình trạng bất tiện kéo dài.
Nút giao Ngọc Hội được khởi công năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng, do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện theo hình thức BT. Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên đến nay, sau gần 7 năm chậm tiến độ, dự án mới hoàn thành 3/4 nhánh giao thông.
Theo hợp đồng BT đã ký với UBND tỉnh Khánh Hòa, khi Tập đoàn Phúc Sơn bỏ tiền ra thực hiện nút giao sẽ được sử dụng một phần quỹ đất sân bay Nha Trang cũ để hoàn vốn.
Sau khi lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn vướng vòng lao lý vào năm 2024, việc triển khai dự án rơi vào tình trạng đình trệ.