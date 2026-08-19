Động thái mới của Tập đoàn Phúc Sơn tại công trình nghìn tỷ ở Nha Trang

Ngày 19/8, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được báo cáo kế hoạch triển khai thi công nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang) của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn).

Theo cơ quan này, đơn vị đang xem xét nội dung Tập đoàn Phúc Sơn đề cập về việc thi công trở lại các hạng mục của dự án nút giao Ngọc Hội trước khi báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh.

Nút giao Ngọc Hội nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Trong văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết từ ngày 25/8, sẽ thi công hệ thống thoát nước, đường gom tầng mặt đất tại nhánh N1, nhánh N3 và sau đó hoàn thiện nhánh giao thông N4 còn đang dang dở.

Trước đó, đầu năm 2025, Tập đoàn Phúc Sơn cũng từng thông báo tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại của dự án nút giao Ngọc Hội và được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Đến tháng 4/2025, khi chủ đầu tư không triển khai như cam kết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn dang dở. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp vẫn "án binh bất động".

Đường dưới nút giao Ngọc Hội chưa được thi công thảm nhựa gây bụi bặm cho khu dân cư (Ảnh: Trung Thi).

Việc dự án kéo dài khiến người dân sống quanh nút giao phải chịu nhiều bất tiện. Cụ thể như tuyến đường bên dưới cầu vượt chưa được đầu tư, sửa chữa đồng bộ, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bụi mù mịt mỗi khi xe tải chạy qua. Vào mùa mưa, một số đoạn thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh của người dân.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm triển khai, hoàn thành dứt điểm dự án để chấm dứt tình trạng bất tiện kéo dài.