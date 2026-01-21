Công an nhảy xuống dòng sông chảy xiết nhiều đá ngầm cứu một phụ nữ

Ngày 21/1, thông tin từ Công an xã Buôn Đôn (Đắk Lắk), 2 cán bộ của đơn vị đã cùng người dân địa phương kịp thời cứu sống một phụ nữ nhảy sông.

Trước đó tối 20/1, Công an xã Buôn Đôn triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an xã Buôn Đôn động viên tinh thần người phụ nữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi tuần tra đến khu vực cầu thủy điện Sêrêpốk thuộc địa bàn buôn Ea Mar (xã Buôn Đôn), Công an xã Buôn Đôn phát hiện một phụ nữ nhảy xuống sông.

Nhận thấy nước sông chảy xiết, bên dưới có nhiều đá ngầm, nếu không cứu kịp, người phụ nữ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Trung úy Nông Đức Minh và Đại úy Y Quy Ênuôl đã nhanh chóng lao xuống nước cứu người.

Cùng thời điểm, anh Trương Văn Huy và anh Phạm Văn Dũng (cùng trú tại xã Buôn Đôn) đã mặc áo phao, nhảy xuống nước hỗ trợ lực lượng công an cứu người. Chỉ sau vài phút, người phụ nữ được đưa lên bờ an toàn.

Theo Công an xã Buôn Đôn, người phụ nữ nhảy sông là chị H.H.E. (trú tại xã Buôn Đôn). Chị E. cho biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm trong gia đình nên đã có ý định tiêu cực.

Lãnh đạo Công an xã Buôn Đôn đã động viên và liên hệ người thân đến đón chị E. về nhà.