Công an leo cây “bắt sóng” điện thoại trong thôn biệt lập giữa rừng

Ngày 10/9, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã triển khai và hoàn tất việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn O2.

Thôn O2 nằm cách trung tâm xã Vĩnh Sơn hơn 20km, tuy nhiên đường đi lại rất khó khăn, đèo dốc quanh co. Đây là địa bàn xa xôi, nằm biệt lập giữa rừng của tỉnh Bình Định (cũ) trước khi sáp nhập.

Cán bộ, chiến sĩ phải trèo lên cây dò sóng điện thoại để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (Ảnh: Công an xã Vĩnh Sơn).

Từ trung tâm xã, các cán bộ, chiến sĩ phải đi xe máy gần 40 phút với đường dốc đầy sỏi đá, có đoạn một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Khi không thể di chuyển bằng xe máy, cán bộ, chiến sĩ đi bộ hàng giờ đồng hồ băng qua cánh rừng nguyên sinh với đèo dốc mới đến nơi.

Dù vậy, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Vĩnh Sơn cuối cùng cũng đến được với bà con thôn O2, triển khai hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại đây, có 56 hộ với 194 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Ba Na. Điều kiện sinh sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, không có sóng điện thoại di động, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hết sức khó khăn.

Cán bộ hướng dẫn người dân ngay tại gốc cây (Ảnh: Công an xã Vĩnh Sơn).

Để “bắt sóng”, tạo điểm phát wifi phục vụ việc kích hoạt tài khoản, cán bộ, chiến sĩ phải trèo lên cây cao trong rừng, dò sóng điện thoại để kết nối. Nhờ vậy, việc kích hoạt tài khoản giúp bà con mới được thuận lợi.

Đến ngày 9/9, 58 công dân ở thôn O2 đủ điều kiện đã được kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2.

Theo ông Định Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Sơn, sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an xã đã giúp bà con trong thôn từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn còn khó khăn này.