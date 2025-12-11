Công an kiểm tra hồ nghìn tỷ vừa khánh thành đã nứt, thấm nước

Ngày 11/12, ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư), cho biết đoàn liên ngành, trong đó có đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra tại hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa) sau thông tin công trình này xuất hiện nứt bê tông mặt đập và thấm nước tại hành lang thân đập của đập chính.

Ông Tân cho biết các hư hỏng này đã được khắc phục hơn 10 ngày trước. Thời gian tới, Ban sẽ thuê đơn vị thẩm định để đánh giá toàn bộ dự án.

Đoàn liên ngành, trong đó có đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tại mặt đập hồ chứa nước Sông Than (Ảnh: Văn Nguyên).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho hay đơn vị được UBND tỉnh giao phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra các vấn đề tại hồ thủy lợi Sông Than.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất phương án xử lý tại hồ Sông Than theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 10 và 11, trong quá trình vận hành, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận ghi nhận tại hành lang thân đập bê tông của đập chính xuất hiện nhiều dòng thấm ở các vị trí khác nhau.

Hành lang thân đập bê tông của đập chính đã được khắc phục sự cố thấm nước (Ảnh: Văn Nguyên).

Trong số các điểm thấm, có 5 vị trí thấm thành dòng, riêng một vị trí có dòng thấm mạnh với lưu lượng đo sơ bộ khoảng 0,3 lít/s (tương đương 25,92m3/ngày đêm), khiến hành lang thân đập luôn ẩm ướt, lượng nước thu vào hành lang lớn.

Ngoài hiện tượng thấm, đơn vị còn ghi nhận bê tông mặt đập xuất hiện các vết nứt tại một số vị trí (trong đó có vị trí tiếp giáp giữa phần đập đất và đập bê tông). Kiểm tra thực tế cho thấy có 6 vết nứt dọc mặt đập, tổng chiều dài hơn 92m, bề rộng từ 5mm đến 40mm.

Vết nứt trên mặt thân đập hồ chứa nước Sông Than được ghi nhận vào ngày 4/11 (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận).

Hồ Sông Than được khánh thành vào cuối tháng 9, là công trình thủy lợi có tổng dung tích 85 triệu m3.

Công trình được khởi công năm 2018 và đã hoàn thành các hạng mục chính, gồm đập đất dài hơn 1km và đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.