Công an kiểm tra chuỗi cửa hàng vàng lớn ở Hà Tĩnh, khách hàng hoang mang

Nhiều ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc thuộc Công ty cổ phần P.X. trên các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.

Cùng thời điểm, một chi nhánh khác của hệ thống này tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng trong tình trạng ngừng hoạt động.

Cơ sở kinh doanh vàng bạc của Công ty cổ phần P.X. trên đường Nguyễn Công Trứ đóng cửa (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đó, vào chiều tối 26/12, lực lượng công an xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính của Công ty cổ phần P.X. tại đường Nguyễn Công Trứ. Nhiều khách hàng đến giao dịch chỉ được người đứng phía ngoài cửa hàng thông báo cửa hàng tạm ngừng kinh doanh.

Việc 4 cơ sở trong hệ thống đồng loạt đóng cửa sau khi có sự xuất hiện của lực lượng công an khiến nhiều khách hàng và dư luận địa phương bày tỏ băn khoăn, bàn tán.

"Tôi từng mua vàng tại đây. Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cửa hàng bị kiểm tra vì liên quan đến vàng giả nên tôi khá lo lắng. Sau giờ làm, tôi đến trực tiếp để tìm hiểu nhưng thấy cửa hàng đóng cửa nên đành ra về", anh T. (trú phường Thành Sen) chia sẻ.

Đến giao dịch, khách hàng chỉ có thể đọc được thông báo của cơ sở dán bên ngoài cửa (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại cơ sở trên đường Nguyễn Công Trứ, khách hàng chỉ có thể đọc thông báo dán bên ngoài cửa. Hai số điện thoại đường dây nóng của tiệm vàng này đều không liên lạc được.

Theo nội dung thông báo, Công ty cổ phần P.X. cho biết từ ngày 26/12, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến thuế và một số vấn đề khác.

Công ty khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bán vàng giả là "tin đồn thất thiệt", gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu đã xây dựng hơn 30 năm qua.

Một cơ sở kinh doanh vàng bạc của công ty này trên đường Ngô Đức Kế cũng tạm ngừng giao dịch (Ảnh: Dương Nguyên).

Doanh nghiệp cũng cho hay sẽ sớm hoạt động trở lại để phục vụ khách hàng, song chưa đưa ra thời gian cụ thể.

Một lãnh đạo UBND phường Thành Sen xác nhận chỉ nắm được việc lực lượng công an đến kiểm tra cơ sở kinh doanh nêu trên. Do đây là hoạt động điều tra của cơ quan công an, chính quyền địa phương chưa nhận được thông tin cụ thể.

Đến sáng 31/12, cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân cũng như kết quả kiểm tra, khám xét liên quan vụ việc.