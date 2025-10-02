Công an Hải Phòng hỗ trợ người phụ nữ hết tiền, mắc kẹt dưới chân cầu vượt

Ngày 2/10, Công an Hải Phòng thông tin, hồi 23h15 ngày 1/10, Công an phường Hồng Bàng nhận tin báo có một phụ nữ nằm dưới chân cầu vượt Nam Cầu Bính, Hải Phòng với biểu hiện bất thường.

Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng giúp đỡ chị H.T.H. về quê ở tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, xác định người này là chị H.T.H. (SN 1989, dân tộc Mường, quê ở xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ).

Trên đường từ Tiên Lãng (Hải Phòng) về quê, chị đi xe ôm đến khu vực trên thì trời đã muộn, không còn xe khách. Trong người không còn tiền, chị đành ngồi, nằm lại tại đây.

Tổ công tác Công an phường gồm các cảnh sát khu vực Nguyễn Báu Đạt và Thái Bình Dương đã kịp thời hỗ trợ chị H. nạp tiền điện thoại để liên lạc với gia đình. Đồng thời, đơn vị bố trí chỗ nghỉ trọ qua đêm và phương tiện để chị trở về Phú Thọ an toàn.

Trước khi rời Hải Phòng, chị H. đã gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Bàng vì sự giúp đỡ kịp thời, tận tụy, đúng tinh thần "vì nhân dân phục vụ".