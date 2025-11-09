Cô gái bị "chặn" xuất cảnh vì bất ngờ làm giám đốc công ty nợ thuế ở TPHCM

Chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (SN 1997, thường trú tỉnh Lâm Đồng) vừa phản ánh đến báo Dân trí về việc chị bị tạm hoãn xuất cảnh vì "họa" từ trên trời rơi xuống. Cụ thể, cô gái cho biết mình bị người khác lấy thông tin cá nhân để đăng ký đứng tên doanh nghiệp và doanh nghiệp này đang nợ thuế.

Đến sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo chị Hiền, ngày 19/8, chị có chuyến bay đi Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị bất ngờ bị lực lượng an ninh giữ lại, lập biên bản về việc tạm hoãn xuất cảnh, theo đề nghị của Chi cục Thuế. Cán bộ an ninh tại sân bay yêu cầu chị Hiền liên hệ với cơ quan thuế để được giải quyết.

Ngay ngày hôm sau, chị Hiền đến cơ quan Thuế cơ sở 3 (152-154 Võ Văn Tần, TPHCM) và Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TPHCM để tìm hiểu thông tin.

Gần 2 tháng qua, chị Hiền gửi đơn phản ánh, cầu cứu khắp nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (Ảnh: Lê Trai).

Qua đó, chị Hiền ngỡ ngàng khi phát hiện thông tin cá nhân của mình đã bị người khác mạo danh để đăng ký người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông có trụ sở tại địa chỉ 19 Cao Thắng, phường Bàn Cờ và doanh nghiệp này đang nợ thuế.

“Đáng nói, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ thường trú của tôi bị kê khai sai so với thực tế. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp này không hợp pháp và hoàn toàn không liên quan đến tôi”, chị Hiền chia sẻ.

Ngoài ra, chị Hiền cho rằng trước khi bị chặn xuất cảnh ở sân bay, chị không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các cơ quan có liên quan về việc đăng ký kinh doanh hay thông báo hoãn xuất cảnh.

Công ty "ma"?

Trong văn bản trả lời đơn của bà Hiền, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính cho biết, Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông đăng ký lần đầu vào ngày 9/11/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 4 là ngày 23/10/2023. Thông tin về chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty hiện nay là chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền.

Tại hồ sơ đăng ký thay đổi lần 3 vào ngày 26/9/2023, công ty đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật từ ông Đinh Duy Minh thành bà Nguyễn Ngọc Thảo Hiền và thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Trong hồ sơ đăng ký có đính kèm giấy CMND của chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền và được Văn phòng Công chứng quận 8 “chứng thực bản sao đúng với bản chính” và giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Trong đó, thể hiện bên ủy quyền là ông Đinh Duy Minh và bên nhận ủy quyền là bà Võ Thị Minh Thư.

Văn phòng công chứng quận 8 xác nhận "không có chứng nhận giấy ủy quyền giữa chị Hiền và bà Võ Thị Minh Thư" (Ảnh: Lê Trai).

Tại hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 23/10/2023, công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu từ ông Đinh Duy Minh thành chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền và cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật. Trong hồ sơ đăng ký có đính kèm giấy CMND của chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền, đã được Văn phòng Công chứng quận 8 “chứng thực bản sao đúng với bản chính” và giấy ủy quyền của chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền và bên nhận ủy quyền là bà Võ Thị Minh Thư.

Tuy nhiên, chị Hiền không biết ông Đinh Duy Minh hay bà Võ Thị Minh Thư là ai, cũng không có thông tin gì về Công ty Những Hình Vuông. Tiếp tục liên hệ với Văn phòng Công chứng quận 8, chị Hiền được đơn vị này trả lời bằng văn bản xác nhận không có lưu trữ hồ sơ chứng thực bản sao, đề nghị chị Hiền cung cấp bản sao đã được chứng thực.

Ngoài ra, văn phòng công chứng này cũng khẳng định không có chứng nhận giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp giữa chị Hiền và bà Võ Thị Minh Thư.

Chị Hiền tiếp tục gửi đơn đến Công an phường Bàn Cờ để phản ánh về việc bị giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Phía công an phường đã tiến hành kiểm tra và xác định tại địa chỉ 19 Cao Thắng không có trụ sở, văn phòng hay bất kỳ sự hiện diện nào liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông.

Lỡ dở chuyện kết hôn

Chị Hiền cho biết, chuyến đi nước ngoài lần này của chị là để đăng ký kết hôn và định cư cùng chồng. Chồng chị Hiền là người Việt, đã định cư bên Thụy Sĩ. Cả 2 đã làm đám hỏi ở quê chị Hiền và chờ ngày cô gái bay sang để chính thức kết hôn.

Ngày 19/8, người thân, bạn bè đã đến sân bay để tiễn chị đi nước ngoài. Biết thông tin, bà con hàng xóm cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô gái. Theo dự định, ngày 2/10, hai vợ chồng đến cơ quan đăng ký thủ tục kết hôn để trình diện, đến ngày 17/10 sẽ chính thức đăng ký. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi.

“Hai vợ chồng tôi không biết tính sao. Chồng tôi rất lo lắng, bay đi bay về để hỗ trợ tôi làm các giấy tờ nhưng vẫn không được. Tôi chưa biết phải giải thích với bạn bè, hàng xóm thế nào”, chị Hiền chia sẻ.

Công an phường Bàn Cờ xác nhận tại địa chỉ 19 Cao Thắng không có hiện diện của Công ty Những Hình Vuông (Ảnh: Lê Trai).

Theo chị Hiền, sự việc khiến chị bị mang tiếng xấu, bị hạn chế quyền đi lại, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến công việc, cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, Visa của chị tại Thụy Sĩ đã hết hạn vào ngày 4/11, chị mất cơ hội kết hôn và định cư hợp pháp tại quốc gia này.

“Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy tờ, văn bản nào liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, cũng chưa từng ủy quyền cho phép ai sử dụng thông tin cá nhân của mình để thực hiện hành vi trên. Tôi tự hỏi, vì sao một người vô tội lại phải vác đơn đi khắp các cơ quan, ban, ngành để xin được chứng minh mình trong sạch”, chị Hiền chua xót nói.