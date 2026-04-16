Cơ chế đặc thù khai thác than: Không đồng ý chỉ áp dụng với 4 dự án

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo tờ trình, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có văn bản đề nghị cho phép tăng sản lượng khai thác vượt không quá 15% công suất ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản đối với 4 dự án.

Cụ thể, 4 dự án gồm: Dự án khai thác hầm lò dưới mức -35 khu Lộ Trí, theo giấy phép cấp năm 2018; dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương, theo giấy phép năm 2008 và quyết định điều chỉnh năm 2025; dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam theo giấy phép cấp năm 2008 và quyết định điều chỉnh năm 2025; dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm, theo giấy phép 2008 và quyết định điều chỉnh năm 2025.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghị quyết điều chỉnh với các giấy phép khai thác than đang còn hiệu lực trên cả nước nếu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đủ điều kiện áp dụng mà không chỉ riêng với 4 dự án nói trên.

Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh cũng như chủ động trong đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế trong tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Trung Đông. Các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz tiếp tục bị tắc nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Dự thảo nghị quyết do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo cũng đề xuất tổ chức, cá nhân chỉ được áp dụng cơ chế đặc thù khi bảo đảm các điều kiện: Không vượt trữ lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép; có công nghệ khai thác; không làm gia tăng đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường; có đủ năng lực kỹ thuật để đáp ứng công suất khai thác tăng thêm cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Căn cứ điều kiện về kỹ thuật, thiết bị, công nghệ và nhân lực tại các mỏ than đang khai thác, việc điều chỉnh tăng công suất theo cơ chế đặc thù tại dự thảo nghị quyết là khả thi, có thể triển khai ngay.

Quá trình thực hiện nghị quyết cũng không làm phát sinh thêm tổ chức bộ máy, biên chế hoặc nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực.

Bộ này đề xuất áp dụng nghị quyết đến hết ngày 31/12/2027 nhằm xử lý tình huống cấp bách, sau đó thực hiện theo quy định chung.