Đề xuất tăng công suất khai thác than để đảm bảo nguồn cung năng lượng

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù, rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan soạn thảo) đề xuất cho phép điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản để tăng công suất khai thác than không quá 15% so với công suất ghi trong giấy phép đã cấp.

Việc điều chỉnh công suất được thực hiện theo trình tự rút gọn, trên cơ sở kế thừa các kết quả thẩm định về đầu tư, môi trường, kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tích hợp, thực hiện đồng thời các nội dung có liên quan trong cùng một quy trình xử lý hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thông thường.

Cũng tại dự thảo, việc xem xét điều chỉnh công suất như trên không được làm thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt về phạm vi, ranh giới khu vực khai thác, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến an toàn và môi trường.

Đặc biệt, việc điều chỉnh công suất khai thác than chỉ được xem xét khi tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện này.

Cụ thể phải phù hợp với năng lực thiết bị, công nghệ khai thác hiện có của tổ chức, cá nhân; có phương án khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả và phù hợp với công suất đề nghị điều chỉnh. Không làm gia tăng đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường cũng như phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước phát sinh từ phần công suất tăng thêm.

Tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Trung Đông. Các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong nước, nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng, trong khi việc bảo đảm nguồn nhiên liệu nhập khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều yếu tố bất định về thị trường, logistics, giá cả và khả năng cung ứng.

“Than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia, duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, bộ này nêu rõ.

Nghị quyết được ban hành sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng than làm nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp nền tảng.

Song song với đó, nghị quyết sẽ giúp tận dụng tối đa năng lực thiết bị, công nghệ, nhân lực và hạ tầng khai thác hiện có của các tổ chức, cá nhân đang khai thác than hợp pháp. Qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, giảm thời gian chuyển trạng thái từ năng lực sẵn có sang sản lượng thực tế.