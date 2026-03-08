Đề xuất xử phạt nặng vi phạm khai thác khoáng sản

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đang được Bộ Tư pháp thẩm định đề xuất mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng với tổ chức.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản 1-12 tháng và tịch thu phương tiện, tang vật, mẫu vật là khoáng sản.

Khai thác khoáng sản ở một tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Theo dự thảo, hành vi không đánh giá tổng hợp, không báo cáo đầy đủ thông tin, dữ liệu về loại khoáng sản phát hiện trong khu vực thăm dò cho cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền cấp giấy phép bị phạt tiền 60-80 triệu đồng.

Mức phạt tiền 100-150 triệu đồng được áp dụng với hành vi sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu hơn so với công nghệ, thiết bị đã xác định trong dự án đầu tư để khai thác, chế biến dẫn tới lãng phí; người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân được giao đất, khu vực biển không bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích được giao.

Mức phạt tương tự áp dụng với hành vi không theo dõi, giám sát và không báo cáo kịp thời cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh khi có tác động trực tiếp đến loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan soạn thảo) đề xuất xử phạt tiền 200-400 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình để khai thác, thu hồi trái phép khoáng sản dự trữ mà giá trị khoáng sản tại thời điểm phát hiện vi phạm không vượt quá 500 triệu đồng

Phạt tiền 300-400 triệu đồng với hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi ranh giới khu vực dự án, trừ trường hợp địa hình bị sụt lún, sạt lở được chính quyền địa phương xác nhận.

Trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 50% đến dưới 100% có thể bị phạt tiền 300-400 triệu đồng. Nếu khai thác vượt công suất được phép từ 100% trở lên thì mức phạt lên tới 400-500 triệu đồng.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn đề nghị phạt tiền 50-70 triệu đồng đối với hành vi thu hồi cát, sỏi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch nhưng không đăng ký khối lượng có thể thu hồi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà khối lượng này đã tiêu thụ, tẩu tán, tiêu huỷ.

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng (Ảnh: Mai Đan).

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đề xuất có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 1 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 800 triệu đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, theo dự thảo nghị định.