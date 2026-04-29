Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 29/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Xuân Phú).

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bến phà Gianh, phường Bắc Gianh, Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích Bến Phà Gianh (Ảnh: Xuân Phú).

Bến phà Gianh là điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến, nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân địa phương.

Từ năm 1965 đến tháng 11/1968 và nửa cuối năm 1972, không quân, hải quân Mỹ đánh vào phà Gianh hơn 2.000 trận lớn nhỏ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bến phà Gianh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi cảm tưởng tại Khu di tích bến phà Gianh (Ảnh: Xuân Phú).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại đền thờ của khu di tích, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bến phà Gianh vừa được hoàn thành việc tôn tạo vào tháng 4. Việc nâng cấp, tôn tạo di tích không chỉ làm cho diện mạo khang trang hơn mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, đưa di tích trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh, mất mát và thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.