Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ thượng cờ, thả chim bồ câu ở Hiền Lương

Sáng 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ Thượng cờ, lễ hội Thống nhất non sông, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Trung ương trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nêu rõ sau Hiệp định Geneve 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, với kỳ vọng tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, do âm mưu, hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau “non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Trung ương tham dự Lễ Thượng cờ, Lễ hội Thống nhất non sông (Ảnh: Nhật Anh).

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của hai miền Nam - Bắc. Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành Cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng…

Theo ông Phương, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam. Hiền Lương - Bến Hải mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương lịch sử (Ảnh: TTXVN).

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, từ vùng “đất lửa” anh hùng, Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tự hào thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau lễ Thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham gia thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương lịch sử. Những cánh chim bồ câu tung bay gửi thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.