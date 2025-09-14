Chủ tịch xã, phường có thể tịch thu tang vật vi phạm trong lĩnh vực du lịch

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Dự thảo nghị định đã chỉnh sửa toàn bộ thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc các lực lượng: Chủ tịch UBND các cấp; công an nhân dân, thanh tra; người có thẩm quyền kiểm tra; giám đốc sở chuyên ngành, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời kế thừa các quy định về chức danh là thủ trưởng các đơn vị đã có thẩm quyền xử phạt trước đây của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thủy để phù hợp với chức năng của các chức danh này.

Khách nước ngoài rời tàu lên tham quan hang động trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh)

Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) bảo đảm phù hợp với Nghị định số 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 6 Nghị định 217/2025 quy định hoạt động kiểm tra chuyên ngành khi được Bộ trưởng giao quyền kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực du lịch.

Theo dự thảo nghị định, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng.

Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức 40 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan soạn thảo) đề xuất Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 10 tới.