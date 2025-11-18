Chủ tịch thành phố Đà Nẵng được chỉ định thêm nhiệm vụ mới

Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng có 41 người. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố có 14 người.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng.

Các ông Tô Văn Hùng, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Xuân Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng ra quyết định chỉ định 8 ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố có ông Bùi Phước Sơn (Phó Chủ nhiệm thường trực), ông Nguyễn Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.