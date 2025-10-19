Chính phủ: Đề xuất biên chế giai đoạn mới để trình Bộ Chính trị quyết định

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về xử lý vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Liên quan việc xây dựng thể chế, Chính phủ cho biết từ 1/6 đến 31/8, đặc biệt tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XV thông qua 34 luật và 34 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 120 nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật, có chứa nội dung về phân cấp, phân quyền, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho các địa phương triển khai.

Yêu cầu bộ ngành, địa phương báo cáo thực trạng biên chế hiện có

Về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, theo báo cáo, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, đến 1/9, các địa phương đã giảm 366 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (giảm 44% so với trước khi sáp nhập).

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hồng Phong).

Cả nước đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (gồm 12 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở 34 tỉnh, thành phố và 56 cơ quan chuyên môn đặc thù ở một số địa phương); 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập tại xã, phường, đặc khu.

Về biên chế ở các địa phương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hiện có tại cơ quan, đơn vị trước mắt cơ bản giữ nguyên để bố trí công tác ở cơ quan, đơn vị tương ứng hoặc bố trí công tác tại cấp xã.

Sau đó, việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ sẽ được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm trong 5 năm, số lượng biên chế về đúng quy định.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành, địa phương (UBND và HĐND cấp tỉnh, cấp xã) báo cáo thực trạng biên chế hiện có (tại thời điểm 31/7), từ đó đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Về số lượng cấp phó, Chính phủ cho biết sau sắp xếp có thể nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định nhưng sau 5 năm phải bảo đảm đưa số lượng cấp phó về đúng quy định.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tham mưu quy định về định hướng số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức để thực hiện trong giai đoạn 2030-2035.

Bộ máy thông suốt, không gián đoạn

Theo đánh giá của Chính phủ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay lập tức, bảo đảm tính thông suốt, liên tục, kế thừa, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý.

Theo đánh giá của Chính phủ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp đã hoạt động thông suốt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các địa phương cũng thể hiện tinh thần quyết tâm, triển khai hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo phương châm: “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, đổi mới quản trị quốc gia và kiến tạo phát triển.

Chính phủ cũng ghi nhận việc kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không để ngắt quãng công việc.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tỷ lệ nhiệm vụ phân cấp, phân quyền gắn với thủ tục hành chính cho địa phương thực hiện còn chưa cao (mới đạt khoảng 56% so với yêu cầu).

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn hạn chế, bất cập, được bố trí chưa đồng đều, nhiều nơi thừa biên chế công chức nhưng thiếu người có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, địa chính, tài chính, y tế, xây dựng, giao thông...

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng của Trung tâm phục vụ hành chính công từ các bộ, ngành Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã vẫn chưa đồng bộ; cơ chế tài chính - ngân sách chưa theo kịp mô hình mới trong khi địa bàn quản lý rộng hơn…

Trong thời gian tới, khi tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, Chính phủ sẽ kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định trường hợp phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.