Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về “những quyết định lịch sử”

Chiều 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển".

Nhìn lại 80 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, 567 luật và 236 pháp lệnh

Quốc hội từ khóa I đến khóa XV cũng đã thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết.

Những kết quả này tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Phạm Thắng).

Cùng với những đổi mới về hoạt động giám sát và đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại kỳ họp thường kỳ thứ 8, thứ 9 và kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

Cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước. Điều đó đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, rằng Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là dịp đặc biệt để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò lịch sử của Quốc hội trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời định hướng xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, pháp quyền và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Những kết quả trong hoạt động của Quốc hội từ khóa I đến khóa XV, theo Thường trực Ban Bí thư, rất ấn tượng, thể hiện trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu được nhân dân tin tưởng.

“Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa truyền thống quý báu, đồng thời sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, chất lượng phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

“Hoạt động lập pháp vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa kiến tạo sự phát triển của xã hội, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Thường trực Ban Bí thư, pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và đặc biệt, cần coi trọng nghiên cứu chiến lược, chính sách từ sớm, từ xa, nâng cao tính dự báo, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Cùng với đó, theo Thường trực Ban Bí thư, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, cần đảm bảo đồng bộ với công tác lập pháp, giám sát, tập trung vào kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, tổ chức bộ máy, các công trình, chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, đảm bảo lợi ích chung của đất nước và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Việc chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội cũng được Thường trực Ban Bí thư lưu ý, vì đây là nhân tố cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế và vai trò của Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư tin rằng hội thảo khoa học lần này sẽ mở ra nhiều gợi mở quý báu cho việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.