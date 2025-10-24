Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Phủ Chủ tịchTTXVN Thứ sáu, 24/10/2025 - 17:46 (Dân trí) - Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc.Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).