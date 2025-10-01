Chủ tịch nước: Kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ quyết định nhiều việc hệ trọng

Chiều 1/10, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 10 có buổi tiếp xúc cử tri xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Chính trị xã Tân An Hội.

Tại hội nghị, cử tri 11 xã đã gửi gắm tới Chủ tịch nước cùng các đại biểu nhiều ý kiến xoay quanh lĩnh vực quy hoạch, đất đai, giao thông, thủ tục hành chính và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Người dân cũng đóng góp các ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của thành phố và cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường lắng nghe ý kiến cử tri TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hữu Khoa).

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, đây là lần đầu tiên ông được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 11 xã tại TPHCM sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình triển khai mô hình mới, thành phố và cả nước vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

"Quá trình vận hành chắc chắn sẽ có những điều chưa lường trước được. Xã, phường việc nào làm được thì chủ động thực hiện, việc nào còn khó khăn thì báo cáo thành phố để cùng tháo gỡ. Khí thế chung rất tích cực, những vấn đề chưa đạt như mong muốn cũng sẽ từng bước được giải quyết", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Do đó, lãnh đạo xã cần chủ động rà soát, báo cáo kịp thời vướng mắc để vận hành bộ máy đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch nước Lương Cường đã thông tin tới cử tri về tình hình thế giới, trong nước và những thành tựu đất nước đạt được thời gian qua. Theo Chủ tịch nước, tình hình thế giới đang biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường, cạnh tranh giữa các nước ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.

"Dù bối cảnh thế giới khó khăn, nguy cơ suy thoái, lạm phát cao nhưng nước ta vẫn giữ được ổn định vĩ mô, các cân đối lớn được giữ vững. Vừa qua, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 8% trở lên, quy mô GDP dự kiến cuối năm đạt 510 tỷ USD. Lạm phát trong nước được kiểm soát, nợ công và bội chi ngân sách nằm trong giới hạn an toàn", Chủ tịch nước thông tin.

Chủ tịch nước trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị (Ảnh: Hữu Khoa).

Người đứng đầu Nhà nước thông tin, kỳ họp thứ 10 sắp diễn ra là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ngoài tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ đưa ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới.

"Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có 45 dự án luật, gồm những đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư và nhiều luật khác. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày, với khối lượng công việc lớn, nhằm tạo hành lang pháp lý khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới", Chủ tịch nước nói.

Dự kiến, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc ngày 12/12. Kỳ họp 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức. Theo đó, Quốc hội sẽ họp liên tục thay vì chia thành 2 đợt và nghỉ giữa kỳ. Những nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; thời gian trình bày tờ trình, báo cáo cũng được rút ngắn…