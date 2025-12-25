Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Thứ năm, 25/12/2025 - 10:38 Sáng 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ ba năm 2025, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ ba (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ ba năm 2025 (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn