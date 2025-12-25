Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Hội nghị Trung ương 15

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

Sáng 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ ba năm 2025, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương - 1

Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương - 2

Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ ba (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương - 3

Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ ba năm 2025 (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo www.vietnamplus.vn
Đọc nhiều trong Chính trị