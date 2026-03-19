Chủ tịch Hà Tĩnh lên Facebook kêu gọi người dân cài ứng dụng công dân số

Sáng 19/3, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đăng tải trên trang Facebook cá nhân các thông tin về ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) do chính quyền tỉnh này mới công bố triển khai.

Theo ông Định, phản ánh hiện trường nằm trong hệ sinh thái ứng dụng công dân số, có tính năng tiếp nhận, chuyển tải phản ánh của người dân đến chính quyền. Cơ quan chính quyền, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý phản ánh, đề nghị, kiến nghị chính đáng của người dân và báo cáo kết quả một cách công khai. Người dân có quyền đánh giá mức độ hài lòng với kết quả giải quyết.

Ứng dụng công dân số i-HaTinh (Ảnh: Dương Nguyên).

"Lãnh đạo tỉnh căn cứ vào mức độ giải quyết phản ánh của bà con để đánh giá năng lực, trách nhiệm của các cơ quan liên quan; tiếp nhận những vấn đề nóng, vấn đề nhân dân và xã hội quan tâm để tập trung giải quyết", ông Định chia sẻ.

Cuối bài viết, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thông tin cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng, kêu gọi người dân cùng tham gia.

Bài viết của ông Phan Thiên Định nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người kỳ vọng ứng dụng i-HaTinh sẽ trở nên hữu ích, mang lại hiệu quả, đưa người dân gần với chính quyền và ngược lại.

Một số tài khoản cũng cho biết ứng dụng i-HaTinh giống với Hue-S. Đây là "siêu ứng dụng" dịch vụ đô thị thông minh chính thức ra đời và đi vào hoạt động từ năm 2019, kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Kể từ đó đến nay, ứng dụng này được đánh giá mang lại thành công lớn nhờ phản ánh hiện trường, dịch vụ công, y tế, giáo dục và thanh toán số, giúp Huế dẫn đầu về chuyển đổi số.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu trong ngày công bố triển khai ứng dụng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó ngày 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố triển khai ứng dụng i-HaTinh. Thông qua ứng dụng này, mỗi công dân có thể tiếp cận các dịch vụ, thông tin của chính quyền và thực hiện nhiều thao tác chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Trong giai đoạn đầu triển khai, nền tảng phản ánh hiện trường được xác định là chức năng trọng tâm của ứng dụng. Người dân có thể gửi nội dung phản ánh kèm hình ảnh, video và vị trí GPS của hiện trường ngay trên thiết bị di động. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để nhanh chóng xác định vị trí, kiểm tra và xử lý.

Ngoài ra, người dân cũng có thể gọi trực tiếp đến đường dây nóng 19009038 để phản ánh và sẽ được tổng đài viên tiếp nhận thông tin. Hệ thống cũng cho phép người dân tương tác với kết quả xử lý, đồng thời tự động gửi thông báo về điện thoại khi có cập nhật mới liên quan đến phản ánh hoặc khi chính quyền phát đi thông tin khẩn cấp.