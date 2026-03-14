Chú khỉ bị cắt cụt đuôi, liệt 2 chân trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 14/3, lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) xác nhận đang phối hợp chăm sóc cá thể khỉ vàng bị liệt 2 chân sau, được du khách phát hiện trên bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trong lúc tham quan khu vực Ghềnh Bàng, trên bán đảo Sơn Trà, một nhóm du khách phát hiện cá thể khỉ con không thể di chuyển do 2 chân sau bị liệt. Nhóm này sau đó đã đưa khỉ đến trạm trực của lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ.

Trong quá trình chăm sóc, các bác sĩ thú y đặt một con gấu bông để con khỉ ôm (Ảnh: Ngọc Trúc).

Tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý rừng Sơn Trà đã đưa cá thể khỉ đến cơ sở thú y để kiểm tra và điều trị vết thương.

Theo chị Thanh Ngọc Trúc (người thường xuyên theo dõi đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà), chị từng thấy cá thể khỉ này xuất hiện gần Miếu Đôi (đoạn đường Lê Văn Lương giao Hoàng Sa).

Cá thể khỉ bị cắt cụt đuôi và không có khả năng tự kiếm ăn, nên chị Trúc nghi vấn con vật từng được người dân nuôi làm thú cưng rồi bị bỏ lại trên bán đảo Sơn Trà khi không còn nhu cầu hay khả năng chăm sóc.

Chị Trúc cho biết cá thể khỉ bị liệt không thể tự di chuyển. Trong quá trình chăm sóc, các bác sĩ thú y đặt một con gấu bông để khỉ ôm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mặt chuồng, tránh ảnh hưởng đến vết thương. Gấu bông cũng được xem là “bạn” của con khỉ trong khoảng thời gian này.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin từ người dân về cá thể khỉ không thể di chuyển nêu trên nên đã đưa đi chữa trị. Tuy nhiên, nguyên nhân con vật xuất hiện tại khu vực này và bị thương vẫn chưa thể xác định.

"Cá thể khỉ vàng đang được chăm sóc, tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, khả năng phục hồi để đi lại bình thường và tái thả về môi trường tự nhiên là rất thấp", lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng chia sẻ.