Chủ cửa hàng hoa nhặt được ba lô chứa đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức

Ngày 22/3, Công an xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa hỗ trợ bàn giao tài sản do người dân đánh rơi trên địa bàn xã.

Trước đó, lúc 9h ngày 21/3, chị Nguyễn Thị Kim Phương, chủ một shop hoa ở xã Chợ Lách, nhặt được chiếc ba lô bên trong có chứa nhiều tài sản có giá trị gồm một đồng hồ hiệu Rolex, nhẫn, trang sức... cùng một số giấy tờ tùy thân.

Chị Nguyễn Thị Kim Phương bàn giao tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, chị Phương liền đến Công an xã Chợ Lách để trình báo và nhờ liên hệ đến chủ nhân tài sản trên.

Công an xã Chợ Lách đã liên hệ với anh L.K.D. ( 23 tuổi, trú tại xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) là chủ nhân của số tài sản nêu trên đến trụ sở công an xã để nhận lại.

Theo trình bày, lúc xảy ra sự việc, anh D. chạy xe máy chở một người bạn từ TPHCM về quê ở Vĩnh Long để chơi. Khi đang đi di chuyển trên đường thì đánh rơi chiếc ba lô lúc nào không hay.

Nhận lại số tiền của mình, anh D. rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Phương vì đã có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt được của rơi tìm người trả lại. Đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình, kịp thời của lực lượng Công an xã Chợ Lách sớm giúp tìm lại số tài sản đánh rơi.

Công an xã Chợ Lách cho biết hành động trung thực, nghĩa tình của chị Phương rất đáng khen ngợi, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong cộng đồng. Đây là việc làm cần được biểu dương, khen ngợi và nhân rộng.