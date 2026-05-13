Chồng ôm con thơ khóc ngất bên thi thể vợ bầu sắp sinh

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào lúc 21h45 ngày 12/5, chị L.T.M. (SN 2003, trú tại thôn Lương Phú Quý, xã Lộc An, thành phố Huế) điều khiển xe máy biển số 75k1-569.xx chở theo chồng là anh N.N.T. (SN 1994) và con gái N.N.U.N. (SN 2023) lưu thông trên quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Huế hướng Nam - Bắc.

Người đàn ông ôm con ngồi khóc bên quốc lộ 1 sau khi vợ gặp nạn (Ảnh: Nhật Hoàng).

Khi đến km17+150 tuyến tránh thành phố Huế, đoạn qua địa bàn phường Kim Long, xe của chị M. tự ngã dẫn đến tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến chị M. tử vong tại chỗ, anh T. và cháu N. bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang mai thai, sắp đến thời kỳ sinh con.

Sau vụ tai nạn, hình ảnh người cha ôm con thơ ngồi thất thần, bật khóc bên quốc lộ 1 khiến nhiều người đau xót. Đội xe 0 đồng thành phố Huế đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân và 2 cha con anh T. về địa phương trong đêm.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Long, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu vết liên quan đến va chạm.